Sanierung der B30 geht in die letzte Runde

Die Baustelle auf der Bundesstraße 30 bei Ulm geht in die letzte Runde: Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Sonntag, 13. September, in einem letzten Bauabschnitt den Fahrbahnbelag auf der B 30 in Fahrtrichtung Ulm zwischen den Anschlüssen Donaustetten und Wiblingen auf rund 2,7 Kilometer Gesamtlänge erneuern. Dafür muss eine Auffahrt komplett gesperrt werden.

Bereits ab Ende dieser Woche werden die erforderlichen Maßnahmen zur Verkehrsführung auf der Bundesstraße 30 in Fahrtrichtung Ulm - Biberach zwischen den Anschlussstellen Donaustetten und Wiblingen ausgeführt. Anschließend steht den Verkehrsteilnehmern ab 13. September während der gesamten Belagsarbeiten in Fahrtrichtung Ulm und Biberach jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Umwege müssen in Kauf genommen werden

Die Auffahrt in Fahrtrichtung Ulm an der Anschlussstelle Donaustetten muss während der Belagsarbeiten voll gesperrt werden. Dieser Verkehr wird über Unterweiler (L 240), Gögglingen (K 9916), Wiblingen (K 9906) nach Ulm geleitet. Die Umleitung ist örtlich ausgeschildert.

Entsprechende Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, wird die gesamte Maßnahme bis Mitte Oktober 2020 abgeschlossen sein, teilt das Regierungspräsidium mit.

Schäden an der Fahrbahn

Die Maßnahme ist aufgrund diverser Schäden, wie zum Beispiel Unebenheiten, Verdrückungen und Rissbildungen in der Fahrbahn erforderlich. Sie dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur.