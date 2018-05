Sandro Cortese fährt an die Spitze

Der sechste Lauf der Supersport-Weltmeisterschaft im englischen Donington hat Sandro Cortese (Berkheim) nicht nur den Tagessieg beschert, sondern auch die Führung in der WM-Gesamtwertung. Der 28-jährige Fahrer vom Ulmer Motorsportclub hatte schon beim Warm-up angedeutet, dass mit ihm zu rechnen ist. Der Yamaha-Pilot fuhr zu Beginn des zweiten Renndrittels an Spitzenreiter Jules Cluzel vorbei zu seinem zweiten Saisonsieg. Cortese: „Es war ein sehr, sehr guter Tag, der mit der Bestzeit im Warm-up vielversprechend für uns begann. Das Rennen zu gewinnen, war der Gipfel der Gefühle.“ Der Wind machte Cortese aber zu schaffen. Daher habe er vor dem Rennen einige Einstellungen am Motorrad geändert. „Zum Glück ist diese Maßnahme voll aufgegangen“, so Cortese. Über seine Renntaktik sagte er: „Zunächst habe ich Cluzel studiert und später den richtigen Moment abgewartet, um zu attackieren. Obendrein gibt es die Führung in der Meisterschaft zu feiern. Das war ein perfekter Abschluss eines nicht einwandfreien Wochenendes in England.“ Nun kehrt die Meisterschaft aufs europäische Festland zurück, in zwei Wochen ist das Rennen in Brünn.