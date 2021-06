Sagenhafte 100 Prozent für SPD-Kandidat Jan Rothenbacher

Ulm (sz) - Vor großer Kulisse, im Ulmer Donaustadion, haben die SPD-Kreisverbände Ulm und Alb-Donau Jan Rothenbacher zu ihrem Kandidaten bei der Bundestagswahl gewählt. Sie sicherten dem Balzheimer den größtmöglichen Rückhalt zu. Er bekam alle Stimmen.

Es gehe um jede Stimme

Während die Fußballer vom SSV Ulm in Stuttgart den WFV-Pokal gewannen, fuhr Jan Rothenbacher im Ulmer Donaustadion ein „starkes Ergebnis“ ein. Als einziger Kandidat gesetzt, schickten ihn seine Genossinnen und Genossen am Samstag mit 100 Prozent der Ja-Stimmen in „einen anspruchsvollen Wahlkampf“, so die SPD in einer Pressemitteilung.

Dass dieses Unterfangen nicht einfach wird, wisse der Kandidat: „Wir starten mit ordentlich Verzögerung. Aber es geht um jede Stimme und dafür springe ich sehr gerne in die Bresche. Wir wollen uns gemeinsam für sozialdemokratische Werte und Inhalte in Bund und Region einsetzen und werden deshalb bis zum letzten Tag kämpfen!“

Eigentlicher Kandidat hatte Rückzieher gemacht

Dass Rothenbacher der SPD-Kandidat werden würde, war schon vor seiner Wahl klar (nicht allerdings, dass er ein solch’ sozialistisch-gutes Ergebnis einfahren würde); er hatte sich vor Kurzem, als einziger Kandidat, bereiterklärt, sich für die SPD der Region in den Wahlkampf zu stürzen. Dies war nötig geworden, nachdem der bereits nominierte Kandidat Hasan Sen einen Rückzieher gemacht hatte.

Rothenbacher tritt gegen Ronja Kemmer (CDU) und Marcel Emmerich (Grüne) an, die beide schon im Bundestag sitzen (Emmerich als Nachrücker). Aufgrund seiner Nachnominierung hat er, auch nach Einschätzung der SPD, „geringe Chancen“, in den Bundestag einzuziehen. Aufgrund fehlender Listenabsicherung müsste er das Direktmandat, sprich: die meisten Stimmen, holen.

Davon habe sich Rothenbacher, einer der beiden SPD-Vorsitzenden im Alb-Donau-Kreis, aber nicht einschüchtern lassen. Er sei selbstbewusst aufgetreten. Zwei Themen stellte er mit Bezug auf seine Biographie als Digitalisierungsberater im Verteidigungsministerium in den Vordergrund: die Digitalisierung, digitale Infrastruktur sowie die Sicherheitspolitik. „Hier ist unser Stand im internationalen Vergleich bestenfalls peinlich. Es wird mit jedem Jahr schlimmer. Das ist kein Zustand für den Wirtschafts- und Gesellschaftsfaktor der kommenden Jahre!“

Bei der Sicherheitspolitik nahm er seine Partei in die Pflicht: „Hier machen wir es uns häufig zu einfach. Wir müssen unsere Berührungsängste verlieren und dürfen das Thema nicht den Konservativen überlassen.“

Nicht in die Defensive drängen lassen

In ihrem Grußwort dankte die Noch-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis Rothenbacher, der sich „in einer schwierigen Situation in den Dienst der Partei stellt“. Weiter sagte sie: „Wir dürfen uns nicht in die Defensive drängen lassen, denn aus der Defensive lässt sich schwer kämpfen. 20 Prozent sind im Dezember drin, auch in Ulm. Denn dieser Wahlkreis ist viel zu schön, um so schwarz zu sein.“