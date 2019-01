Sachschaden nach Unfall

Am Freitag um 18:40 Uhr kam es an der Kreuzung Reuttier Straße/Bahnhofstraße in Neu-Ulm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Kraftfahrzeugen.

Eine 18-jährige Fahranfängerin fuhr auf der Reuttier Straße in nördliche Richtung und wollte verbotswidrig in die Bahnhofstraße links einbiegen. Ein 25-jähriger fuhr zeitgleich mit seinem PKW auf der Reuttier Straße in südliche Richtung. Die Fahranfängerin übersah den PKW-Fahrer und bog nach links ab. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500,- Euro.