Südwestbank baut 23 Meter hohes Gebäude neben Kaufhof

- In der Ulmer City geht’s in die Höhe: Nach dem bereits fertigen „Ärzteturm“ in der Hirschstraße (27 Meter) und dem geplanten Gebäude in der Deutschhausgasse (Papier Brenner, 23 Meter) wird bald ein weiterer Blickfang in der Bahnhofstraße gebaut. Das alte Gebäude der Südwestbank neben Kaufhof soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bauherr ist die Immobilientochter der Südwestbank, die Blue Estate GmbH. Im Juni wird das alte Gebäude abgerissen. Das neue Haus wird zwei Etagen höher und soll im Sommer 2011 gut 23 Meter (siehe Bild) in die Höhe ragen. Im neuen Gebäude wird die Südwestbank einen Platz finden, die übrigen Flächen sind für Läden und Büros. Zur Verfügung stehen insgesamt 1400 Quadratmeter. Foto: nuz