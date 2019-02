Der Handball-Oberligistt TSG Söflingen bleibt durch das 30:30-Unentschieden beim TV Bittenfeld in diesem Jahr weiter ungeschlagen. Mitte der zweiten Halbzeit führte Söflingen sogar mit drei Toren (25:22). Am Ende mussten die Ulmer Weststädter aber froh sein, dass Simon Dürner ihnen mit einem Tor in der letzten Minute das Unentschieden sicherte. Beste Söflinger Werfer gegen Bittenfeld waren: Dürner (8/3), Voika (6).