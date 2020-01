Sängerin Anastacia gibt Konzert in Ulm

Pop-Star Anastacia kommt für ein Konzert zurück nach Deutschland. Die prägnante Mega-Soulstimme ist das Markenzeichen ihres Erfolgs. Alle „Chartbreaker“ und Songs ihrer Karriere präsentiert die Interpretin am 17. Mai in Ulm im Congress Centrum (CCU).

Mehr als 30 Millionen Alben verhalfen der Powerfrau „mit der gigantischen Röhre“ zu einer kometenhaften Karriere. Bestseller-Singles wie „I’m Outta Love“, „Paid My Dues“ oder „Left Outside Alone“, die auch zum Tourneeprogramm gehören, markieren die zentralen Etappen ihres Aufstiegs.

Tickets sind jetzt im Vorverkauf (an allen bekannten VVK-Stellen) erhältlich. Sie kosten zwischen 61,34 und 86,64 Euro. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Anastacia Newkirk wurde in New York geboren, wuchs jedoch in Chicago auf. Mit 14 kehrte die Tochter eines Nightclubsängers und einer Schauspielerin nach Manhattan zurück. Sie versuchte sich in wechselnden Rollen und Engagements, unternahm kleine literarische Versuche. Dann erprobte sie sich als Songschreiberin, bevor sie als Tänzerin und Backgroundsängerin in die Musikszene eintauchte. Ihre Stunde schlug, als sie sich 1998 am MTV-Wettbewerb „The Cut“ beteiligte und mit „Not That Kind“ Furore machte.