Ryan Sheridan macht Station im Roxy in Ulm

Ryan Sheridan kommt mit seiner „Love & Peace Tour 2022“ nach Ulm. Am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr gibt er Konzert| ein Konzert in der Roxy Werkhalle. Veranstalter ist die Roxy gemeinnützige GmbH Karten im VVK kosten 30,50 und an der Abendkasse 33 Euro. Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2019 mit ausverkauften Touren durch Europa und Asien, tourt Ryan Sheridan 2022 nun wieder durch ganz Deutschland und bringt seine energische, schnelle und wilde Duo-Performance zurück auf die deutschen Bühnen. Ryan Sheridan startete seine musikalische Karriere auf den Straßen Dublins. Bereits dort entwickelten sich das Zusammenspiel aus Melodie, Rhythmus und Energie zu dem einzigartigen Sound, für den er heute bekannt ist. Zusammen mit seinem Drummer und Percussionist Ronan Nolan, bringt die Band eine unvergleichliche an Energie auf die Bühne. Mit ihrer dynamischen Performance, Melodien die im Ohr bleiben und einem unverwechselbaren Stil, begeistern die beiden Ausnahmemusiker jede:n einzelnen Besucher und jede Besucherin, der oder die vor der Bühne steht, versprechen die Veranstalter.