Rundes Jubiläum bei der Uniklinik Ulm

Heilen, forschen, pflegen – diesen Aufgaben widmet sich die Ulmer Universitätsmedizin seit 1982 mit Erfolg und Hingabe. Seinen 40. Geburtstag feiert das Universitätsklinikum Ulm (UKU), wie aus einer Mitteilung hervorgeht, mit einem ganztägigen Symposium im Ulmer Stadthaus, Plakataktionen und einer neugestalteten Straßenbahn.

Das Papier, das die Geburtsstunde des Universitätsklinikums Ulm markiert, ist auf den 1. Januar 1982 datiert. Der „Vertrag zur Übernahme der städtischen Krankenanstalten Ulm durch das Land Baden-Württemberg“ besiegelte demnach vor 40 Jahren die Gründung des Ulmer Universitätsklinikums. Seitdem leiste die jüngste der vier baden-württembergischen Universitätskliniken einen zentralen Beitrag zur Qualität der medizinischen Versorgung und deren wissenschaftsbasierter Weiterentwicklung, heißt es in der Mitteilung. Die Ulmer Universitätsmedizin – Universitätsklinikum und medizinische Fakultät der Universität Ulm – stehe für Spitzenforschung mit Schwerpunkten in der Onkologie, Neurologie, Pädiatrie und der fächerübergreifenden Traumaforschung.

Das UKU nimmt das Jubiläum zum Anlass, die grundlegende Aufgabenstellung der Universitätsmedizin in den Fokus zu rücken. Diese sei: heilen, forschen und pflegen. „Was zunächst simpel klingt, ist ein kontinuierlicher Prozess des Lernens und des Wachsens, der alle Bereiche des Klinikums umfasst“, so Professor Udo X. Kaisers, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKU. „Das Engagement unserer Mitarbeiter ist entscheidend für die patientenorientierte und professionelle Versorgung der Menschen, die wir behandeln.“

Über 7.000 Mitarbeiter seien in den Bereichen Medizin, Pflege, Verwaltung und Forschung am UKU tätig. „Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum schaffen die Verbindung von Krankenversorgung, Forschung und Lehre. Im Schulterschluss gestalten beide Einrichtungen die erfolgreiche Fortentwicklung des Wissenschaftsstandorts Ulm“, so Professor Dr. Thomas Wirth, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm.

Als größter Arbeitgeber sei das Klinikum auch ein wichtiger Wachstums- und Innovationsmotor für die Stadt und die Region. „Frühzeitig und mit Weitsicht hat die Ulmer Universitätsmedizin die Weichen für künftige Entwicklungen des Gesundheitswesens gestellt. Die weitere Umsetzung des Masterplans, im Zuge dessen alle Kliniken des UKU perspektivisch am Standort Oberer Eselsberg gebündelt werden sollen, ist dabei ein wichtiger Aspekt“, so Clemens Benz, Ministerialdirigent und Aufsichtsratsvorsitzender des UKU.

Einen umfassenden Überblick über aktuelle Forschungsfragen und Behandlungsschwerpunkte ermöglicht das UKU der Öffentlichkeit am 25. Juni im Ulmer Stadthaus. Beim Jubiläumssymposium erwarten die Besucher Einblicke in die Bereiche Traumaforschung, Krebsmedizin, Gynäkologie und Pädiatrie sowie Neuromedizin. Renommierte Rednerinnen und Redner liefern zudem Impulse zu aktuellen und künftigen Herausforderungen des Gesundheitswesens. Zudem wird es in den Sommermonaten Plakataktionen geben, die das Klinikum vom Oberen Eselsberg hinein in die Stadt bringen. Und auch der UKU-Straßenbahn-Wagen erhält ein neues Gewand und bringt die Ulmer Bürger in Kürze im neuen Design von der Ulmer Innenstadt hinauf zu den Kliniken am Oberen Eselsberg.