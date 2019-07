Rund 2200 Autofahrten: Wohnquartier bringt viel Verkehr mit sich

Die Pläne für die Erschließung des neuen Quartiers „Wohnen an Illerpark“ und „Gewerbe-Campus Filchnerstraße“ schreiten voran: Neu-Ulms Stadtbaudirektor Markus Krämer schilderte dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in dessen jüngster Sitzungen den aktuellen Stand.

Durch das Wohngebiet soll sich ein zusätzliches tägliches Verkehrsaufkommen von rund 2200 Autofahrten ergeben, weitere 1600 Fahrten kommen laut der Untersuchungen durch den Gewerbe-Campus dazu – und das hat auch Auswirkungen auf Straßen und Knotenpunkte, die außerhalb der Plangebiete liegen. „Außerhalb des Quartiers müssen wir einiges tun“, so Krämer.

Kreisel muss umgebaut oder komplett neu gebaut werden

Maßnahmen nötig sind demnach an den beiden Kreuzungen Memminger Straße/Wegenerstraße und Memminger Straße/Albert-Schweitzer-Straße sowie am Kreisverkehr an der Albert-Schweitzer-Straße. Der Kreisel muss beispielsweise umgebaut oder komplett neu gebaut werden. Auch der Radverkehr wurde bei den Plänen beachtet: In der Fortschreibung des Radverkehrskonzepts soll der Lückenschluss zwischem dem Wohnquartier Illerpark und der Sporthalle Muthenhölzle verankert werden.

Derzeit werden zudem noch Gesamtuntersuchtungen mit Planungsbüros geführt. Dabei geht es um ein mögliches Schnellbussystem (Bus Rapid Transit, BRT) für Neu-Ulm, die konzeptionelle Straßenraumgestaltung der Memminger Straße und eine vergleichende Bewertung der drei beschlossenen Umgestaltungsvarianten für den Allgäuer Ring. Zum Thema BRT sagte Krämer: „Ein erstes Teilergebnis liegt vor, aber die Stadt will eine Gesamtbetrachtung.“ Da diese aber komplex sei, werde sie wohl erst gegen Ende des Jahres vorliegen.

Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust Bernhard Maier (CSU)

Bernhard Maier (CSU) war angesichts der Ausführungen Krämers und dem weitreichenden Zeitplan – vor allem im Hinblick auf die Planungen bei der Memminger Straße – hin- und hergerissen: „Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits haben wir uns in der Fraktion auf Zustimmung verständigt, und müssen wir schauen, dass wir dieses Quartier zügig weiterentwickeln.“ Denn der Druck auf dem Wohnungsmarkt wachse. Die Vorgehensmethode gefalle ihm persönlich aber nicht. „Man hat das Gefühl, immer wieder Einzelmaßnahmen zu beschließen.“ Wenn sich diese zusammensetzten, „brauchen wir die große Planung nicht mehr“.

Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, das Erschließungskonzept weiter auszuarbeiten.