Rüstungskonzern erweitert wegen steigender Nachfrage nach Radaren und elektronischer Kampfführung

Millionen Euro für viele neue Arbeitsplätze: Der Sensor-Lösungsanbieter und Rüstungskonzert Hensoldt (Sitz in Taufkirchen) hat in Ulm ein neues Laborgebäude eröffnet. Kosten: rund 20 Millionen Euro.

Das neue Laborgebäude von Hensoldt in Ulm. (Foto: Andreas Hackl)

Das Gebäude beherbergt auf circa 3500 Quadratmeter Labore und Integrationsflächen, in denen 100 Radar- und Aufklärungs-Experten arbeiten sollen. Nach der Einstellung von über 500 Mitarbeitern in den vergangenen beiden Jahren plant das Unternehmen auch in diesem Jahr rund 200 Neueinstellungen und die Erhöhung der Zahl von Ausbildungsplätzen.

„Hensoldt liefert Sensorlösungen an die Bundeswehr, aber auch an internationale Kunden, die gegenüber neuen Bedrohungen auf unsere Unterstützung vertrauen“, sagt Peter Schlote, Leiter der Radar-Division und des Standorts Ulm. „Deshalb ist es enorm wichtig, dass wir die Technologieentwicklung weiter vorantreiben und zugleich unsere System-Kapazitäten erweitern. Unsere Investition in neue Systemlösungen und Entwicklungslabore ist daher unverzichtbarer Bestandteil unserer Wachstumsstrategie.“

Die Firma Hensoldt will 150 neue Arbeitsplätze in Ulm schaffen. Mit einer Investition von 30 Millionen Euro in Verteidigungs- und Sicherheitselektronik sollen neue Labore in Ulm entstehen. Das geplante Entwicklungszentrum für Hochfrequenztechnik will hier vor allem Elektronikkomponenten für das Kampfflugzeug Eurofighter entwickeln. Der Bund hatte sich bereits im Dezember vergangenen Jahres mit 464 Millionen Euro an der Hensoldt AG beteiligt.

Bei der Eröffnung (v.l.): Hensoldt-Projektleiter Harald Müssig, Hans-Georg Ehrhardt (Leiter Real Estate), Erwin Paulus (Leiter Eurofighter), Peter Schlote (Standortleiter und Leiter Radar), der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch, Celia Pelaz (Chief Strategy Officer und Leiterin Spectrum Dominance) bei der Eröffnung eines neuen Laborgebäudes am Hensoldt-Standort Ulm. (Foto: Andreas Hackl)

In dem neuen Gebäude in Ulm werden Software und Elektronik-Baugruppen unter anderem für das neue Radar des Eurofighter entwickelt und getestet. In Ulm arbeiten rund 3000 Beschäftigte in der Entwicklung und Fertigung von Radaren und Systemen der elektronischen Kampfführung. Ein großer Teil der Mitarbeiter sind Ingenieure und Techniker, rund 240 Azubis und Dualstudenten befinden sich in der Ausbildung.