Royaler Besuch bei Möbel Inhofer: Maja Prinzessin von Hohenzollern ist am Samstag, 26. Januar, zu Gast in Europas größter Wohnwelt in Senden. Die bekannte Designerin stellt ab 14 Uhr ihre exklusive Badezimmer-Kollektion vor und steht für Autogrammwünsche zur Verfügung.

Maja Prinzessin von Hohenzollern gilt als das international bekannteste Mitglied der königlichen Familie von Hohenzollern und ist eine erfolgreiche Designerin für Interior-, Lifestyle-, Tier- und Kinderprodukte. Die Lizenzmarke „Maja Prinzessin von Hohenzollern“ steht für ein junges, royales und trendiges Design und transportiert das Lebensgefühl einer modernen Prinzessin. Ihre Kollektionen sind weltweit in 80 Ländern erfolgreich vertreten. Für das Design wurde Maja Synke von Hohenzollern mit dem „Asia Design Award Gold“ ausgezeichnet. Sie wurde außerdem für ihr karitatives Engagement mit höchsten Auszeichnungen in verschiedenen Ländern geehrt. Maja Prinzessin von Hohenzollern stellt am Samstag bei Möbel Inhofer in Senden in der Bad-Abteilung ihre „Royal Bath-Collection“ vor, die sie exklusiv für puris Bad entworfen hat. Die Kollektion besteht aus den Produktlinien „Diamond“ und „Urban Loft“. Die Präsentation und Autogrammstunde mit Maja Prinzessin von Hohenzollern beginnt um 14 Uhr