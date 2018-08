Rote Ampel überfahren: Autofahrerin nach Unfall schwer verletzt

Der Fall klingt wie ein wahr gewordener Albtraum – und er hat sich offenbar im Südwesten abgespielt. Eine junge Frau, die in ihrer Heimat Syrien von einem Mitglied der islamistischen Terrormiliz IS als Sklavin gehalten wurde, findet im Sommer 2015 Zuflucht in Deutschland - und trifft knapp drei Jahre später, im Februar 2018, in Schwäbisch Gmünd ihren Peiniger wieder. Daraufhin flieht sie vor ihm aus dem vermeintlich sicheren Deutschland zurück in ihre Heimat Kurdistan.