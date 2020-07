Ronja Kemmer lädt zu Live-Video

In Coronazeiten nutze die CDU Ulm „die digitalen Möglichkeiten“. An diesem Donnerstag, 30. Juli, wird ab 19 Uhr ein Live-Video mit Bundestagsabgeordneter Ronja Kemmer (Foto) ausgestrahlt, bei Facebook.

Wie sieht der Alltag einer Abgeordneten aus? Was sind aktuelle Themen in Berlin? Wie sind die Vorstellungen der CDU zur Digitalisierung? Interessierte können ihre Fragen live an Kemmer stellen oder vorab eine Mail schreiben an info@cdu-ulm.de. Das Interview mit Kemmer führen Wolfgang Schmauder und Roman Pfeifle von der Ulmer CDU.

Interessierte können das Video auch schauen, wenn Sie nicht bei Facebook angemeldet sind. Einfach diesem Link folgen:

de-de.facebook.com/ulmercdu