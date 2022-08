Rollstuhlfahrerin angefahren

Ein 32-Jähriger fuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem VW rückwärts aus einem Parkplatz in der Feldstetter Straße. Dabei übersah er eine 74-Jährige in ihrem Rollstuhl. Die rollte an dem Kombi vorbei und wurde vom Heck erfasst. Der Rollstuhl kippte zur Seite und die Seniorin stürzte zu Boden. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Der Rollstuhl und Pkw wurde bei dem Aufprall nicht beschädigt. Auf den Verursacher kommt eine Anzeige zu.

„Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen“, mahnt die Polizei. Denn rückwärts zu fahren sei aufgrund der eingeschränkten Sicht gefährlich.