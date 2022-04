Rollerdisco und Inline-Sporthalle am Donaubad als festes Angebot

Ein Highlight in diesem Frühling ist der Start in die Inlinesport-Saison mit einer Rollerdisco, die in der Eissporthalle am Donaubad stattfinden wird, wie das Donaubad in einer Pressemitteilung schreibt. Los geht es schon am Samstag, 30. April von 18bis 23 Uhr. Neben Disco-Music gibt es auch ein breites Angebot an Speisen und Getränken.

„Im vergangenen Jahr war es nur ein Experiment“, sagt Organisator Patrick Meissner, „aber in diesem Jahr starten wir – wenn es Corona, etc. zulässt – richtig durch und wollen die Rollerdisco alle zwei Wochen veranstalten.“ Und das Donaubad reiht sich dabei international in eine Phalanx prominenter Städte ein. Nicht nur in Berlin und Detroit wird lässig gerollt, sondern nun auch in Neu-Ulm. „Dort kann man ganz entspannt mit seinen Rollschuhen oder Inlinern - und gerne auch im passenden Outfit - über die Bahn grooven“, schwärmt Patrick Meissner. DJ-Mattley spielt dazu den passenden Sound.

Von 18 Uhr bis 23 Uhr heißt es „Bahn frei“ für alle Freunde von klassischen Rollschuhen, coolen Roller Skates oder sportiven Inline-Skates. Die Sportgeräte kann man selbst mitbringen, oder vor Ort kostenfrei K2 Inline-Skates testen.

Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 4 Euro und für Kinder 3 Euro. Einzig zu beachten gilt: Für den speziell in der Inline-Sporthalle verlegten Hartgummi-Boden, den es nur in wenigen Arenen in Deutschland gibt, muss an den Inlinern und Rollern das Bremsgestell abmontiert werden, denn sonst könnte der Boden beschädigt werden.