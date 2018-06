Rol El-Halabi präsentiert sich als gereifte Sportlerin

Vor dem 1. April 2011 war Rola El-Halabi eine gute Boxerin, jetzt ist sie eine gut boxende Persönlichkeit. Beim offiziellen Pressetraining vor dem Comeback-Kampf der Ulmer Leichtgewichts-Weltmeisterin gegen Lucia Morelli am Samstag in der Ratiopharm-Arena erlebten die gut 100 Medienvertreter gestern in der Neu-Ulmer Mercedes-Benz-Niederlassung eine nachdenkliche und gereifte Sportlerin. Auf das im Boxsport übliche Verbal-Ballyhoo vor den Kämpfen kann Rola El-Halabi verzichten. Die junge Frau mit der bewegenden Biografie hat schließlich eine Menge zu sagen.

Die schrecklichen Ereignisse von Berlin, die Kugeln aus der Pistole ihres eigenen Stiefvaters in ihre Schlaghand, ihr Knie und ihre Füße haben Rola nach ihrer eigenen Überzeugung noch stärker gemacht. „Ich bin ein komplett anderer Mensch geworden. Reifer und erwachsener“, versichert die Sportlerin: „Und entscheidend ist beim Boxen nicht der Bizeps, sondern die Psyche. Die lässt Dich die letzten Runden überleben.“

Mit ihrer mentalen Stärke meistert Rola auch die Doppel- und Dreifachbelastung vor dem Kampf und sie hat sogar Freude daran. Die Ulmer Weltmeisterin ist als Boxerin, Veranstalterin und Promoterin wieder einmal Mädchen für alles. „So etwas lenkt mich nicht ab. Ich kenne es nicht anders und jede Faser meines Körpers will diesen Kampf.“

Obendrein macht Rola auch abseits des Rings einen prima Job. Bis gestern jedenfalls waren für den Kampfabend am Samstag schon rund 4000 Karten verkauft. Die Fans in der Region halten offensichtlich zu ihrer Weltmeisterin und die schenkt ihnen dafür das Event in der Ratiopharm Arena. Einen Kampf im Februar in Düsseldorf hat die 27-Jährige abgelehnt und dafür auf eine Live-Übertragung bei SAT 1 verzichtet. „Hier in Ulm und Neu-Ulm sprechen mich schließlich die Leute auf der Straße an und fallen mir um den Hals.“

Die Gegnerin im Ring, Lucia Morelli, ist in erster Linie und immerhin nach einhelliger Einschätzung der Experten eine gute Boxerin. Die durchaus sympathische Deutsch-Italienerin aus dem badischen Offenburg verfügt über eine beeindruckende Schlagkraft und natürlich will sie den Kampf gewinnen. Das will auch Rola und das traut Rola sich selber zu. Aber die Weltmeisterin sagt auch: „Für mich ist es schon ein Sieg, dass ich überhaupt wieder im Ring stehen werde.“ (pim)