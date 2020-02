Robotersoftware im Baukasten

Mit der Unterschrift unter den exist-Stipendiatenvertrag starten die drei Gründer Dennis Stampfer, Matthias Lutz und Alex Lotz die Entwicklung ihrer neuen Geschäftsidee an der THU. Das Wissen und die Fertigkeiten, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeiten in der Forschungsgruppe Servicerobotik um Professor Dr. Christian Schlegel erarbeitet haben, wollen sie nun laut Mitteilung der Hochschule in einem Start-up zur Marktreife entwickeln.

Die Geschäftsidee des Unternehmens „Toolify Robotics“ ist es, den Einsatz von Servicerobotern in Unternehmen zu erleichtern, indem sie die für den flexiblen Betrieb der Roboter notwendige Software in einem Baukastensystem anbieten. Durch die Verwendung visueller Applikationsdesigner und anderer moderner Modellierungsmethoden entstehe ein „Low-Code Entwicklungssystem“. Die Programmierung von Roboteranwendungen werde dadurch „drastisch vereinfacht“ und beschleunigt, ohne dass Softwareexpertise notwendig ist. Der Einsatz von Robotern beispielsweise in Produktion und Logistik werde durch das neue Bedienkonzept deutlich einfacher und flexibler. Die Lösung erleichtert es Unternehmen, vom Zukunftstrend Robotik zu profitieren. „Die Robotik boomt, doch ihr Potenzial bleibt besonders den kleinen und mittelständischen Unternehmen verborgen. Wir helfen dabei, Roboter einfacher und nachhaltiger zu entwickeln, so dass sich deren Einsatz auch in kleinen Unternehmen lohnt“, so Dennis Stampfer aus dem Startup-Team.

Das exist-Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie garantiere den drei Gründern für zwölf Monate ein monatliches Einkommen sowie Sachleistungen und Unterstützung durch spezielles Coaching.