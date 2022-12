Riverdance kommt zurück

Die Erfolgsshow Riverdance kommt anlässlich des 25jährigen Jubiläums noch einmal nach Deutschland und ist 2023 wieder auf deutschen Bühnen zu erleben. Dabei bricht die irische Tanzshow laut Info der Veranstalter alle Rekorde synchroner Tanzperfektion. Am Freitag, 3. März, ist die Irish-Dance-Show um 20 Uhr auch in Neu-Ulm in der Ratiopharm-Arena zu erleben.

Der Erfolg kommt bei Riverdance nicht von ungefähr, denn Kritiker sind sich einig: Mit vollendeter Körperbeherrschung und in einem rasanten Tempo präsentieren die Tänzer eine überwältigende Performance aus irischer Passion und internationalen Tanzformen. Dies nahm in Dublin seinen Anfang begeisterte im Laufe der Jahre über mehr als 27 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, heißt es in der Pressemeldung.

Die Veranstalter sind sich dabei sicher: Jeder, der Riverdance schon einmal erlebt hat, möchte die Show unbedingt wiedersehen. Wie Zauberei wirkt das akustische Wunder, das die Tänzer mit den kleinen Metallplättchen an ihren Schuhen bewirken, es entsteht ein faszinierendes Soundphänomen, dessen Ursprung für das menschliche Auge kaum nachvollziehbar ist.

Dazu erzählt die Choreographie von Riverdance die Geschichte Irlands – von Sehnsucht, Ursprünglichkeit und von einer engen Gemeinschaft. Es ist die Geschichte der irischen Auswanderer, die in ihrer neuen Heimat Amerika Menschen aus vielen unterschiedlichen Kulturkreisen begegnen – eine Auseinandersetzung, die tänzerisch ausgetragen wird.

Hermjo Klein, der die Show 1997 erstmals nach Deutschland holte, über die Anziehungskraft: „Riverdance ist einfach Kult! Seit sage und schreibe 25 Jahren begeistert das Ensemble seine Fans rund um den Globus. Erst durch Riverdance wurde Irish Dance weltweit bekannt. Den meisten heute bekannten Tanzshows öffnete Riverdance die Tür zur Popularität und nach wie vor gilt: Riverdance ist das Original. Diese technische Perfektion gepaart mit unfassbarer Leidenschaft und tiefsten Emotionen sollte jeder mindestens einmal in seinem Leben gesehen haben!“