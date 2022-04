Ritterschlag für Regglisweiler Whisky

Die Brennerei Feller in Regglisweiler (Teilort von Dietenheim) ist stolz: Einer ihrer Whiskys ist in einem international renommierten Fachbuch als bester aus Deutschland aufgeführt, in Jim Murrays Whisky Bible 2022. Für Inhaber Roland Feller gleicht das einem Ritterschlag. Dabei sei er noch belächelt worden, als er damit begann, Whisky zu brennen, erzählt er.

Verkostungsnotizen von mehr als 4300 Whiskys

Wer mit den hochprozentigen Tropfen nichts anfangen kann, dem erklärt Feller den Stellenwert von Jim Murrays Whisky Bible so: „Das ist die weltgrößte Whiskyprämierung. Da ist eigentlich alles dabei, was Rang und Namen hat.“ Brennereien aus der ganzen Welt schicken ihre Whiskys ein und warten dann gespannt auf das Urteil von Jim Murray, britischer Journalist, Autor und gemeinhin als „Whisky-Papst“ bezeichnet.

In der neuen Ausgabe seines Fachbuchs sind Verkostungsnotizen von mehr als 4300 Whiskys zu finden. Auch 40 Deutsche reichten laut Brennerei Feller Erzeugnisse ein.

Die beste Bewertung unter den deutschen Whiskys

Ob man mitmacht, müsse man sich gut überlegen, sagt Roland Feller. Die Bewertung stehe immerhin vier Jahre lang in dem jährlich erscheinenden Buch – eine gute wie eine schlechte. Er selbst kann aufatmen: Der „Valerie Single Malt Madeira“ aus der Destillerie hat 96 von 100 möglichen Punkten bekommen. Das sei die beste Bewertung unter den deutschen Whiskys. Die bisher höchste Punktzahl, die vergeben wurde 97,5, ist da nicht fern, sagt Feller, dessen Familie seit rund 200 Jahren das Brennrecht besitzt.

Vor zehn Jahren, 2012, hat die Brennerei aus dem Alb-Donau-Kreis ihren ersten Whisky auf den Markt gebracht. Roland Feller erinnert sich, dass er damals einen Stand auf dem Whiskyfest in Biberach hatte und mitunter zu hören bekam, ob er das Whiskybrennen nicht lieber den Schotten überlassen wolle. Umso mehr freut es ihn, die Skeptiker von seiner Experimentierfreude zu überzeugen. Die Auszeichnung schlägt sich schon in den Bestellungen nieder, sagt Feller: „Man merkt es im Onlineshop.“

Zwei Jahre im Bourbon-Fass gereift

Und wie schmeckt er nun, der Valerie Single Malt Madeira? Murray beschreibt das Aroma mit blumigen Worten: Er schmecke „Strands of salt, ulmo honey, the lightest red liquorice and molasses“, heraus zu Deutsch: Töne von Salz, Umlo-Honig, rötliches Lakritz und Melasse. Der Whisky aus dem Jahr 2014 ist zwei Jahre im Bourbon-Fass gereift und für den letzten Schliff, das sogenannte Finishing, fünf Jahre im Madeira-Fass. Mit diesen Fässern seien die Hersteller „auf Gold gestoßen“, urteilt Murray.

Damit wäre auch geklärt, woher das „Madeira“ im Namen rührt: So heißt der Likörwein, der zuvor in den Fässern war. Und welche Geschichte steckt hinter „Valerie“? Roland Feller überlegte 2012, wie er seine Kreationen nennen soll. Die Wahl fiel auf den Namen seiner Tochter, die 2009 geboren wurde in dem Jahr, in dem auch der erste Whisky in der Regglisweiler Brennerei entstand und zum Reifen ins Fass durfte. „Am Anfang hat jeder gesagt: Du kannst doch nicht einen Whisky nach deiner Tochter benennen!“, sagt Feller. Mittlerweile sei es keine Seltenheit mehr, dass Whiskys nach Menschen benannt sind.