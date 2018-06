Ritter treten im Klosterhof zum Turnier an

Wer sich schon immer einmal auf eine Zeitreise ins Mittelalter begeben wollte, hat von Donnerstag, 9. Mai, bis Sonntag, 12. Mai, die Möglichkeit dazu. Vier Tage lang können sich die Besucher auf dem Mittelaltermarkt im Kloster Wiblingen in die Welt der Ritter, Edelmänner und Burgfräulein entführen lassen.

Was bei solch einem Ausflug in längst vergangene Zeiten nicht fehlen darf? – ein richtiges Ritterturnier. Deshalb werden am Donnerstag um 13 Uhr und um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und um 21 Uhr und am Sonntag um 13 Uhr und 16 Uhr auf dem Klostergelände in Wiblingen spektakuläre Kämpfe zu Pferd stattfinden. Ausgetragen werden die Turniere dabei von der internationalen Reit- und Stuntshowgruppe Compania Ferrata.

Schmieden, Drechseln, Brotbacken, Töpfern, Lederbasteln oder Filzen. Die Handwerkskunst können die Besucher in Wiblingen nicht nur bestaunen sondern teilweise selber erlernen. Neben dem Instrumentenbauer, dem Silber- und Goldschmied sowie dem Töpfermeister werden auch der Seifensieder und Bogenbauer ihre Arbeiten vorführen. Nicht zu vergessen ist die Handwerkskunst des Schmiedemeisters, des Papiermachers, des Stadtarztes und des Feuermachers. Insgesamt gibt es 100 Marktstände an denen Händler und fahrendes Volk ihre Waren anbieten.

Auch Gaukler, Künstler und Spielleute sind in diesen vier Tagen im Kloster anzutreffen. Außerdem können sich die Marktbesucher von den Klängen der Musikanten und Spielleute verzaubern lassen. Zu hören gibt es von ihnen historische Stücke und Volkslieder aus längst vergangenen Zeiten. Für jede Menge Spannung ist an allen vier Abenden mit einer großen Feuersshow gesorgt.

Auch Kinder haben die Möglichkeit mittelalterliches zu erleben und zu entdecken: So können diese die Kunst des Bogenschießens erlernen, Schustern, Töpfern oder ihre eigenen Schilde basteln. Auch Weben, Hufeisenwerfen und Papier schöpfen sind geboten. Für die ganz Mutigen findet ein Kinderritterturnier statt, bei dem die Knappen gegeneinander antreten.

In verschiedenen Schauvorführungen erfahren die Besucher außerdem mehr über das Lagerleben der Menschen im Mittelalter, den Schwertkampf oder die verschiedenen Rüstungen der Ritter. Auch die historische Kochkunst, die unterschiedlichen Gewänder und die mittelalterlichen Tänze werden beim Markt nicht fehlen.

Erwachsene zahlen 9,50 Euro Eintritt. Die Veranstalter meiden branchenüblich dieses Wort und nennen es „Wegezoll“. Kinder zahlen 6,50 und Familien mit beliebig vielen eigenen Kindern 25 Euro. Der Freitag ist etwas günstiger – sechs Euro für Erwachsene. Weitere Informationen im Internet unter .