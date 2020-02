Richter, Staatsanwaltschaft, JVA: Ulmer Justiz erhält 7,5 neue Stellen

Die Justiz in Ulm erhält nach Angaben des Landtagsabgeordneten Jürgen Filius (Grüne) 7,5 zusätzliche Stellen. Darunter fallen zwei Stellen als Richter im Landgerichtsbezirk Ulm sowie drei als Staatsanwälte.

Auch die JVA Ulm erhalte zwei neue Stellen im Vollzugsdienst. Eine weitere halbe Stelle entfalle auf eine Psychologenstelle, wie der Grünen-Abgeordnete Filius bekanntgab.

Insgesamt schaffe die grün-schwarze Koalition dadurch im laufenden Haushalt 300 neue Stellen im Justizbereich. Damit sei die Justiz erstmals mit so vielen Richtern und Staatsanwälten ausgestattet, wie es das sogenannte justizinterne Personalbedarfsberechnungssystem vorgibt. Dieses Ziel zu erreichen, hatte sich die Koalition zu Beginn der Legislaturperiode vorgenommen.

Auch die Gefängnisse sollen personell gestärkt werden. Grün-Schwarz habe nach Angaben von Filius entschieden, dass 375 Justizvollzugsbeamte im mittleren Dienst und 15 weitere im gehobenen Dienst durch Stellenhebungen ein höheres Gehalt erzielen können.

Insgesamt seien damit in der Justiz zwischen 2016 und 2021 über 1000 neue Stellen geschaffen worden. „Die Stärkung der Justiz in Baden-Württemberg durch diese Landesregierung dürfte einmalig sein und unterstreiche die hohe Bedeutung eines funktionierenden Rechtsstaats für unser Gemeinwesen“, wird Filius in der Mitteilung zitiert.