Rettungshund findet vermissten 46-Jährigen

Der vermisste 46-Jährige aus Ulm ist mittlerweile scheinbar gefunden. Über sein eigenes Facebook-Profil berichtet der Mann wohl selbst, dass ein Rettungshund ihn noch am Abend gefunden habe. Er werde medizinisch versorgt.

In Sorge um seine Gesundheit haben gestern zahlreiche Polizisten in Ulm nach dem Mann gesucht. Aufgrund seines Gesundheitszustands befürchtetn Bekannte und die Polizei, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte oder er sich in einer hilflosen Lage befindet.