Rettungshubschrauber „Christoph 22“ fliegt 2018 zu fast 1500 Einsätzen

1471 Mal ist der Rettungshubschrauber „Christoph 22“ im Jahr 2018 von der Luftrettungsstation Ulm zu Rettungseinsätzen abgehoben. Der häufigste Grund für seine Anforderung waren nach Angaben der ADAC Luftrettung wie schon im Vorjahr internistische Notfälle (51 Prozent), wie zum Beispiel akute Herz- und Kreislauferkrankungen.

1297 Einsätze führte der in der Universitätsstadt stationierte „Christoph 22“ dabei zu Zielen in Baden-Württemberg, 174 in Bayern. Die fliegende Crew – Piltoten werden von der gemeinnützigen ADAC Luftrettung gestellt, Notärzte und medizinische Fachpersonal kommen vom Bundeswehrkrankenhaus Ulm – versorgte insgesamt 1388 Patienten.

Hauptanforderungsgründe bei den Primäreinsätzen waren laut Mitteilung mit 51 Prozent erneut internistische Notfälle, wie akute Herz- und Kreislauferkrankungen, gefolgt von Verkehrsunfällen (14 Prozent), Freizeitunfällen (Sport, Haushalt) mit elf Prozent sowie neurologischen Notfällen (zum Beispiel Schlaganfall) mit sieben Prozent. Die weiteren Einsätze entfielen unter anderem auf Arbeits- und Schul- oder Kindernotfälle.

Primäreinsätze zeichnen sich durch schnelle Notfallversorgung eines Patienten und dessen Zuführung zu einer Klinik aus, sie unterscheiden sich dadurch zum Beispiel von Sekundäreinsätzen, bei denen Patienten von einem Krankenhaus in ein anderes überführt werden.

Neuer Hubschrauber

Seit 2018 ist in der Luftrettungsstation Ulm das laut Mitteilung hochmoderne Hubschraubermuster H145 stationiert. Mit mehr Platz, größerer Reichweite und verbesserter Leistung eigne sich die Maschine ideal für den Intensivtransport von Klinik zu (Spezial-)Klinik.

Die H145 sei die leiseste ihrer Leistungsklasse. Gerade in ländlichen Regionen, wo es oft an Notärzten mangelt, sei der Rettungshubschrauber nach Angaben der ADAC Luftrettung häufig nicht nur der schnellste, sondern auch der einzige Weg, den Notarzt zeitgerecht zu schwerverletzten oder kranken Menschen zu bringen – und diese schonend in eine geeignete Klinik zu transportieren.

Rund 3,3 Millionen Kilometer zurückgelegt

Bundesweit starteten die Maschinen laut Mitteilung im vergangenen Jahr 54 356 Mal. 2017 ware es 54 491 Einsätze. Für die ADAC Luftrettung, ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung, arbeiten nach eigenen Angaben mehr als 1000 Personen – darunter rund 160 Piloten, etwa 230 Notfallsanitäter und rund 580 Notärzte. In der Regel bestehe das Team einer Station aus drei Piloten, fünf Notfallsanitätern und 15 Notärzten.