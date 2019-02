Reste von Neu-Ulmer Brauerei bald nur noch bei Ebay erhältlich?

Stück für Stück reißt der Bagger aus den Backsteinwänden. Ein großer Haufen Schutt liegt auf dem Gelände an der Leipheimer Straße und der Adlerstraße. Der hohe Kamin ist bereits weg. Ein Teil der Fassade ist noch vorhanden, darauf das runde Emblem mit der Inschrift: „Hopfen und Malz, Gott erhalt’s“. Von dem einstmals markanten Pfuhler Gebäude ist nicht mehr viel übrig: In wenigen Tagen, höchstens Wochen, wird das Maxl-Bräu nur noch Geschichte sein.

Wie berichtet, wird das Gebäude komplett abgerissen. Der Ulmer Drogeriekönig Erwin Müller will auf dem Grundstück zwei fünfgeschossige Neubauten mit einem dreistöckigen Zwischenbau errichten. Geplant sind 44 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sowie Maisonettes. Im Erdgeschoss ist außerdem eine Bäckerei mit Café und Außensitzplätzen an der Leipheimer Straße vorgesehen. Mit dem Neubau solle noch dieses Jahr begonnen werden, teilte das Unternehmen Müller auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Die Fertigstellung der Gebäude ist für 2020 geplant.“ Zur Höhe der Investition machte Müller keine Angaben.

Das Gebäude des ehemaligen Maxl Bräu in der Leipheimer Straße in Pfuhl, gegründet 1873. (Foto: Horst Hörger)

Die Maxl-Brauerei wurde 1873 in Pfuhl gegründet. Sie bestand 126 Jahre lang. Seit 1999 stand das Gebäude leer. Es hatte zwar jahrzehntelang das Ortsbild mit geprägt und war somit auch ein Stück Dorfgeschichte, doch denkmalgeschützt war es nicht. Überlegungen, Teile des Hauses zu erhalten, wurden schließlich verworfen – aus wirtschaftlichen und technischen Gründen, wie es hieß.

Der Pfuhler Stadtrat Rudolf Erne (SPD) regte an, dann wenigstens ein Stück der Traditionsbrauerei zu bewahren, zum Beispiel das Wappen an der Hauswand. Die Firma Müller zeigte sich dafür aufgeschlossen: „Für die Archivierung der Embleme an den Wänden sind wir mit dem Denkmalamt so verblieben, dass diese vom Amt gerne abgebaut werden können“, teilte die Pressestelle der Drogeriemarktkette mit. „Auch der Schriftzug kann über das Denkmalamt archiviert werden.“

Schriftzug „Max’l-Bräu-Keller“ bereits verschwunden

Über dem Eingang zum Biergarten stand früher in goldfarbenen Buchstaben „Max’l-Bräu-Keller“. Dieser Schriftzug sei allerdings bereits weg, teilte die Stadt Neu-Ulm mit. Im Stadtarchiv ist er jedenfalls nicht und auch die untere Denkmalschutzbehörde weiß nicht, wo er abgeblieben ist.

Bleibt im Grunde also nur noch das Emblem vorne an der Leipheimer Straße. Das hängt unversehrt an der Wand – noch. Wie Pressesprecherin Sandra Lützel von der Stadt Neu-Ulm sagte, gab es Gespräche zwischen Architekt und Denkmalschutzbehörde. Ganz einfach dürfte es nicht werden, das Abzeichen zu entfernen und aufzubewahren, da es auf dem Putz angebracht ist.