Restaurantführer 2021: Das sind die besten Lokale der Region

Zum 19. Mal hat der Restaurantführer des KSM-Verlags für Ulm, Neu-Ulm und Umgebung die kulinarische Landkarte der Region genauer unter die Lupe genommen. Von 132 getesteten Restaurants sind dieses Jahr 20 Neuzugänge dabei. Neben einigen festen Größen wartet auch die diesjährige Top 10-Liste mit einigen Überraschungen auf.

Neuzugang in Schwendi

Neu in der Riege der Besten ist der Oberschwäbische Hof (Schwendi) auf Platz 10. Der größte Aufstieg gelingt dem Restaurant Ursprung in Widmann’s Löwen in Zang, welches sich von Platz neun auf Platz zwei vorschiebt. Die Kritiker schätzen seine gehobene Küche im ländlichen Idyll.

Die Spitzenposition gewinnt das Gourmetrestaurant Seestern im Hotel Lago, das nach dem letztjährigen Platz zwei wieder auf den ersten Platz zurückklettert. Sowohl durch die regionalen Trends der Küche als auch die nordische Atmosphäre des Restaurants konnte das Seestern die Tester erneut überzeugen. Platz drei gebührt nach wie vor dem Siedepunkt Restaurant, welches seine Menüs als Kunsthandwerk begreift und seinen französischen Küchenstil mit internationalen Einflüssen verbindet.

Wo gibt’s das beste Frühstück?

Weitere Höhepunkte der Ausgabe: eine Liste der Top 10-Frühstücksmöglichkeiten, ausgewählt von der Redaktion selbst. Danach serviert der Wiley Club in Neu-Ulm das beste Frühstück – direkt gefolgt vom Hotel Lago. Der Restaurantführer 2021 legt den Fokus noch auf eine weitere Rubrik: Die 20 wichtigsten Biergärten der Region. Unter den Top 5 dabei sind beispielsweise der Biergarten von Neumaiers Hirsch in Weißenhorn, das Wirtshaus am Riedelsee sowie Stürmt die Burg! auf der Wilhelmsburg.

Top 10 Restaurants: 1. Seestern im Hotel Lago am See, Ulm; 2. Ursprung in Widmann‘s Löwen, Zang; 3. Siedepunkt Restaurant & Bar, Böfingen; 4. Fine Dining RS auf Burg Staufeneck, Salach; 5. Gasthof zum Bad, Langenau; 6. Neuhof am See, Gundelfingen; 7. Stephans-Stuben, Neu-Ulm; 8. Restaurant Ebbinghaus, Burgrieden; 9. Landgasthof Adler, Rammingen; 10 Oberschwäbischer Hof, Schwendi.

Top 10 Frühstück: Wiley Club, Neu-Ulm; 2. Hotel Lago, Ulm; 3. Manufaktur-Café Animo!, Ulm; 4. Hotel Goldenes Rad, Ulm; 5. Vitruv im Leonardo Royal Hotel, Ulm; 6. Konzertsaal, Neu-Ulm; 7. Josi – Café, Bar & Food, Neu-Ulm; 8. Fräulein Berger, Ulm; 9. QMuh, Ulm; 10. Café-Restaurant Stadthaus, Ulm.

Top 5 Biergärten: 1. Neumaiers Hirsch, Weißenhorn; 2. Ulmer Zelt, Ulm; 3. Stürmt die Burg!, Ulm; 4. Wirtshaus am Riedelsee, Elchingen; 5. Neue Welt, Ulm.