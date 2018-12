Am vergangenen Samstag, in der Mittagszeit, wartete ein 34-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in Bellenberg an der Kasse.

Ohne zu Fragen stellte sich ein 81-jähriger Mann vor ihm in die Schlange. Als der junge Mann den Senior darauf ansprach, schlug ihm dieser unvermittelt mit seinem Gehstock an den Kopf und traf ihn dabei an der Schläfe.