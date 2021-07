Renommierter Forscher und Onkologe kehrt zurück

Professor Stephan Stilgenbauer (54) übernimmt die Leitung des Comprehensive Cancer Center Ulm (CCCU) und der neuen Sektion Chronische Lymphatische Leukämie am Universitätsklinikum. Er gehöre zum Kreis der „Highly Cited Researchers“, also den am häufigsten zitierten Wissenschaftlern weltweit, und nehme bei der Behandlung und Erforschung der Chronischen Lymphatischen Leukämie (CLL) eine führende Rolle ein, so die Uniklinik.

Ziel: personalisierte Medizin vorantreiben

Stephan Stilgenbauer hat zum 1. Juli die Professur für Personalisierte Tumortherapie angetreten, verbunden mit der Leitung des Comprehensive Cancer Center Ulm des Universitätsklinikums und der Medizinischen Fakultät der Universität. Zusätzlich wird er die neue Sektion Chronische Lymphatische Leukämie in der Klinik für Innere Medizin III des UKU leiten.

In seiner neuen Funktion möchte der Onkologe vor allem die personalisierte Medizin und die Überführung von neuen Forschungserkenntnissen in die klinische Praxis vorantreiben. Als integratives Tumorzentrum biete das CCCU Patientinnen und Patienten mit bösartigen Tumorerkrankungen eine „innovative und interdisziplinäre Versorgung auf höchstem Niveau“.

Therapien, die speziell an die Bedürfnisse der Patienten angepasst sind

Stephan Stilgenbauer war bereits von 1999 bis 2018 in der Klinik für Innere Medizin III der Uniklinik tätig. Ulm und die Klinik seien also kein Neuland für den gebürtigen Pfälzer. „Ich freue mich sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Auf dem Gebiet der Onkologie haben sie eine herausragende Expertise. Die Förderung des CCCU als Spitzenzentrum durch die Deutsche Krebshilfe und als Standort des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstreichen dies.“

Bei den Behandlungsmethoden, die im CCCU zum Einsatz kommen, spiele die personalisierte Medizin eine entscheidende Rolle. Dahinter stehen Therapien, die speziell an die Bedürfnisse der Patienten, aber auch an ihre jeweilige Erkrankung angepasst sind.

Das Ziel: die Heilung

„Die Chronische Lymphatische Leukämie ist ein Paradebeispiel für personalisierte Medizin“, erklärt Stilgenbauer. „Anhand individueller Patienteneigenschaften wie das Alter oder Begleiterkrankungen können wir die bestmögliche Therapie auswählen. Ein wichtiger Faktor ist aber auch die molekulare Charakterisierung der Erkrankung. Durch diese können wir auf Genveränderungen in den Krebszellen reagieren, die Einfluss auf eine Therapie haben. Wir arbeiten hier nach dem Prinzip: von der Biologie direkt zur Therapie.“

Stephan Stilgenbauer weiter: „Wir bekommen die CLL mittlerweile meist so weit unter Kontrolle, dass Betroffene ein gutes Leben ohne Einschränkungen führen können und nicht an der Leukämie sterben. Eine vollständige Heilung konnten wir bisher leider noch nicht erreichen, das ist aber definitiv unser Ziel.“

Um dies zu erreichen, werde Stilgenbauer in der neuen Sektion gemeinsam mit seinem Team an der Entschlüsselung der molekularen Mechanismen bei der Entstehung von Blut- und Krebserkrankungen sowie der Etablierung von Modellen zur Vorhersage des Krankheitsverlaufs und Therapieerfolges arbeiten.