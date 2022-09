Rekord-Badesommer neigt sich dem Ende: Am kommenden Sonntag ist der letzte Tag der diesjährigen Freibad-Saison im Neu-Ulmer Donaubad. „Aufgrund der Ankündigung, dass das Wetter nun deutlich kühler und auch regnerischer werden wird, beenden wir die S

Ein Rekord-Badesommer neigt sich dem Ende: Am kommenden Sonntag ist der letzte Tag der diesjährigen Freibad-Saison im Neu-Ulmer Donaubad. „Aufgrund der Ankündigung, dass das Wetter nun deutlich kühler und auch regnerischer werden wird, beenden wir die Saison am 11. September“, erläutert Geschäftsführer Jochen Weis.

Gerne hätte man den Badegästen noch eine Woche länger das Baden im Freibad ermöglicht, aber wegen der hohen Preise für Strom und Gas sei das in diesem Jahr leider nicht möglich, sprich: bei zu erwartenden niedrigen Außentemperaturen die Außenbecken hochzuheizen und dabei nur wenig Besucher damit zu bedienen, lohne sich einfach nicht, bedauert Weis diese Entscheidung. Somit endet die Freibad-Saison planmäßig am 11. September.

Die Betreiber des Freibades ziehen aber ein durchweg positives Fazit. Mit 110 000 Besuchern konnte ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden. Außerdem wurde wegen des insgesamt sehr warmen Sommers deutlich weniger Energie als in den Vorjahren verbraucht. Geplant sei, bis zum nächsten Jahr die vorhandene Solarthermie-Anlage auszubauen, um dauerhaft weniger Energie für den Freibad-Betrieb zu verbrauchen, gibt Weis schon einen Ausblick auf das nächste Jahr.

Mit 110 000 Besuchern hat das Freibad im Donaubad eine neue Bestmarke aufgestellt. Der 100 000 Besucher konnte am 17. August begrüßt werden, teilt das Donau-Bad in einer Pressemitteilung mit. An Spitzentagen wurden im Freibad bis zu 4550 Besucher gezählt und eine Höchsttemperatur von 38 Grad Celsius gemessen. Beides sind waren rekordverdächtige Werte. Die bisherige Bestmarke des Freibads für die gesamte Saison stammte bislang aus dem Sommer 2018. Damals wurden 98 900 Freibad-Gäste gezählt. Die Freibad-Saison 2022 im Donaubad begann allerdings in diesem Jahr so früh wie nie, und zwar aufgrund des guten Wetters am Sonntag, 1. Mai.

Auch im Herbst und Winter macht das Donaubad Schwimmbadfans ein Angebot. „Das Donaubad bietet im Inneren ein sehr geschätztes Erlebnisbad an – und die Saunameister freuen sich ebenfalls über Besucher, die dem schlechten Wetter entrinnen möchten, heißt es in einer Pressemitteilung des Bads.