Rekord: Angler zieht 2,5 Meter langen Wels aus Baggersee

Wels ein Fang! Der Angler Benjamin Grampp hat aus einem Baggersee in der Nähe von Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) einen Wels mit einer Länge von 2,53 Meter gezogen. Dabei soll es sich nach eigenen Angaben um einen neuen deutschen Baggerseerekord handeln. Grampp gehört der Anglergruppe „Black Cat Team“ an, die sich auf das Fangen von Welsen mit einer bestimmten Angel-Marke spezialisiert hat.

Gemeinsam mit seinem Sohn Lasse sei er vor Kurzem an dem See in der Nähe von Ulm gewesen, heißt es auf der Facebook-Seite vom „Black Cat Team“. Aufgrund der rapide fallenden Wassertemperatur vermutete Grampp eine letzte, ausgesprochen aktive Phase der sonst sehr launischen Baggersee-Welse und warf einen großen toten Köderfisch in Ufernähe direkt vor einem Totholz an.

Angler Benjamin Grampp steht mit dem gefangenen Wels in dem See nahe Elchingen. (Foto: Black Cat Team)

Mit hereinbrechender Dunkelheit kam es zum sogenannten Ruteneinschlag, wie ihn Benjamin Grampp nach eigenen Angaben in deutschen Gefilden noch nicht erlebt hatte. Der Fisch zog die Rute im Halter so krumm, dass der Angler Mühe hatte, sie aus dem Rutenhalter zu ziehen. Darauf folgte ein „spektakulärer Drill“ in einem kleinen Schlauchboot, bei dem Benjamin und sein Sohn Lasse durch den ganzen Baggersee gezogen worden seien.

Nach zirka 20 Minuten war das Tauziehen zu Ende und ein gewaltiger Fisch tauchte an der Oberflache auf – viel zu groß für das nur 240 Zentimeter lange Schlauchboot. Die Landung glückte dann aber doch im Uferbereich. Beim Vermessen wurde eine Länge von 253 Zentimetern bestätigt – „neuer deutscher Baggerseerekord“.

Mit dabei beim Vermessen und somit auch Zeuge war Simon Schneider, Junior-Chef des Elchinger Anglercenters. Dass es in dem See einen solchen großen Wels gebe, sei schon seit einer Messe des Anglercenters im Frühjahr bekannt. Damals habe Stefan Seuß, laut Schneider „der Star“ in der Angler-Szene, diesen Wels schon einmal gefangen mit einer Länge von 251 Zentimetern. Innerhalb der zurückliegenden Monate ist das Tier nun um zwei Zentimeter gewachsen – und könnte dies vermutlich auch noch weiter, vorgesetzt er wurde nach dem Fang wieder zurück in den See geworfen. Ob dies stattgefunden hat, ist unklar. Angler Benjamin Grampp selbst war nicht zu erreichen.

Heinrich Rosegger, zweiter Vorsitzender des Fischereivereins Unterelchingen, der den betreffenden Baggersee gepachtet hat, hat von dem spektakulären Fang bislang noch nichts mitbekommen. Er hofft aber, dass der Wels wieder zurück in den See geworfen und nicht getötet wurde. „Ein Bauer würde seine beste Zucht auch nicht töten“, sagt er. Fische dieser Größe würden auch entsprechend viel Laich und somit Nachwuchs für den eigenen See bringen. Der Fischereiverein habe zudem kürzlich Krebse eingesetzt, die, wenn sie sich häuten, eine gute Nahrungsquelle für Welse darstellen, berichtet Rosegger.

Wie viele solcher „außergewöhnlich großen“ Welse in dem Baggersee vorhanden sind, sei unklar, erklärt Heinrich Rosegger. Auch ihre Herkunft sei „ein Thema für die Glaskugel“. Diskutiert werde zum Beispiel ein Szenario, dass die großen Tiere beim Jahrhunderthochwasser im Jahr 1999 von der Donau in den See überschwappt seien und sich dort dann vermehrt hätten. „Und wenn sie so groß werden, sind sie nicht mehr so leicht zu fangen“, sagt Rosegger.

