Reifen zerstochen

Von Samstag auf Sonntag wurden die beiden rechtsseitigen Reifen an einem schwarzen Audi A1 mutwillig zerstochen.

Der Pkw war in der Kolpingstraße in Neu-Ulm/Pfuhl geparkt. In die Reifen wurde mit einem scharfkantigen / spitzen Gegenstand eingestochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zeugen, die an der Örtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Tel: 0731/8013-0 zu melden.