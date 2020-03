Bei einem Wildunfall am Dienstag in Langenau ist ein Reh verendet. Wie die Polizei mitteilt, entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 6.000 Euro.

Demnach war ein Audi-Fahrer gegen 20.30 Uhr auf der L1170 bei Stuppelau unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte.