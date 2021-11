Regisseurinnen stellen Film über falsche und echte Narren vor

Die beiden Filmemacherinnen Sigrun Köhler und Wiltrud Baier haben über drei Jahre das närrische Treiben in der Fasnets-Hochburg Rottweil beobachtet. Herausgekommen ist der Film „Narren“, den sie am Mittwoch, 17. November, im Obscura-Kino (im Roxy-Gebäude) vorstellen, pünktlich zu Beginn der „fünften Jahreszeit“ am 11. November.

Der Film ist in Rottweil angesiedelt und beschäftigt sich „in humorvoller Weise“ mit der Faszination des Narrentums. Persönlich vorgestellt von den beiden Regisseurinnen wird „Narren“ am 17. November ab 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Ulmer Kinos.

Der Film entführe die Zuschauer „in eine große archaische Feier von Leben und Tod, mitten im hoch industrialisierten Deutschland“. Rottweil werde zur Fasnachtszeit von Narren regelrecht überschwemmt. Alle wollten dabei sein, obwohl die Kostüme teuer, die Holzmasken unbequem und die Narren-Regeln streng sind. Es werde sogar über die Einführung eines „Narren-TÜVs“ debattiert, Schwäbisch-Sprach-Tests und Videoüberwachung inklusive.

Ziel der Narrenzunft sei es, dem Ansturm falscher Narren zu begegnen. Doch Narrenmeister Christoph hat seine Zweifel an der Umsetzbarkeit der Maßnahmen. Alle Termine und die Kino-Tour von „Narren“ unter www.narren-film.de