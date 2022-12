Regionalparlament des Handwerks setzt Zeichen für berufliche Bildung

Die Handwerkerinnen und Handwerker in der Vollversammlung der Handwerkskammer Ulm setzen ein Zeichen für die berufliche Bildung: Um für Zukunftsaufgaben wie die Mobilitäts- und Klimawende gerüstet zu sein, modernisiert die Handwerksammer in den nächsten Jahren ihre Bildungsstätte am Standort Ulm mit derzeit gut 10.000 Quadratmetern Seminar- und Werkstattfläche, wie es in einer Pressemitteilung der Handwerkskammer Ulm heißt. „Unsere Handwerksberufe und die Anforderungen der Kunden verändern sich rasend schnell und werden immer anspruchsvoller. Wir wollen für Auszubildende, Meisterstudierende und Weiterbildungsteilnehmer modernste Bedingungen schaffen“, sagt Joachim Krimmer, Präsident der Handwerkskammer Ulm. Die Handwerkskammer will erreichen, dass die Finanzierung der Bildungszentren teilweise auch von Bund und Land übernommen wird. In den Hallen am Ulmer Kuhberg werden Aus- und Weiterbildung von insgesamt 13 Gewerken für jährlich rund 5.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer geleistet.

Im Zuge dessen hat das Parlament des regionalen Handwerks in seiner jüngsten Sitzung den aktuellen Entwurf des Landeshaushalts kritisiert. Die Landesregierung plant, die Fördergelder für die Bildungszentren des Handwerks zu kürzen. Das stößt bei den Handwerkerinnen und Handwerkern in der Vollversammlung auf Unverständnis – zumal sonst stets permanent die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung betont würde.

Thema im Gremium waren auch die Auswirkungen der steigenden Energiepreise auf die Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee. Die Vollversammlung begrüßt die Hilfen, die Land und Bund auf den Weg gebracht haben – hierzu zählt auch die kostenlose Krisenberatung für Handwerksbetriebe, die durch die Energiekrise in eine unverschuldete Notlage geraten sind. Die Vertreterinnen und Vertreter von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite sehen in dem Maßnahmenpaket eine positive Weichenstellung, die das Land vorgenommen hat. Sie fordern aber auch Härtefallhilfen für besonders stark betroffenen energieintensiven Betriebe.

Die Vollversammlung hat zudem beschlossen, die Kammerbeiträge für 2023 zu reduzieren. Zuletzt hatte es bereits 2018 und 2020 Beitragssenkungen für die Mitgliedsbetriebe gegeben. Nunmehr wurde eine neue Beitragsstruktur beschlossen. Die Beitragssenkung wird insbesondere kleinere Betriebe weiter entlasten. Besonderes Augenmerk liegt zudem auf den Ausbildungsbetrieben im Kammergebiet, die einen Bonus erhalten und gleichzeitig keinerlei Ausbildungsgebühren mehr zahlen werden. „Wer ausbildet, leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag“, sagt Krimmer.