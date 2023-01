Regionale Handwerker haben noch 500 Ausbildungsplätze frei

Knapp 2700 Jugendliche zieht es ins regionale Handwerk. Doch noch gut 500 Ausbildungsplätze sind frei. Das liege auch daran, dass weniger Geflüchtete in die Region gekommen sind und eine Lehré begonnen haben. Das teilt die Handwerkskammer Ulm mit.

2683 Jugendliche zwischen Ostalb und Bodensee haben sich im Jahr 2022 für eine Ausbildung in einem von über 130 Handwerksberufen entschieden. In den Betrieben vor Ort helfen sie dabei Kundinnen und Kunden mit wichtigen Handwerkerleistungen zu versorgen, so die Handwerkskammer.

Auch immer mehr Abiturientinnen und Abiturienten entscheiden sich für eine Karriere im Handwerk: Im Ausbildungsjahr 2022 hatten knapp 18 Prozent aller Azubis im Handwerk Abitur – das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um mehr als zwei Prozent.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Ausbildungszahlen im Vergleich zum Jahresende 2021 insgesamt leicht rückläufig sind: 2022 haben 45 Azubis weniger eine handwerkliche Ausbildung gestartet. Das sind 1,6 Prozent weniger Auszubildende als im Vorjahr.

Dazu sagt Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm: „Es tröstet uns nur wenig, dass andere Schul- und Hochschulangebote noch größere Rückgänge an jungen Menschen vorweisen. Wo sind die Jugendlichen alle? Es muss uns als Gesellschaft gelingen, sie zu finden und sie bei ihrer Lebens- und Berufsorientierung zu unterstützen.“

Ein Grund für den Azubirückgang findet sich auch in der stagnierenden Zahl der Geflüchteten, die eine handwerkliche Lehre starten: So haben im Jahr 2022 lediglich 50 Geflüchtete eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb der Region begonnen. Zum Vergleich: 2021 waren es noch 121 und 2020 sogar 176.

Die Zahl der Geflüchteten, die in die Region kommen, ist in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Das mache sich auch in den Betrieben bemerkbar, die auf diese Fachkräfte angewiesen sind. „Uns fehlen die Geflüchteten und die ausländischen Jugendlichen – heute als Auszubildende und morgen als Fachkräfte, die die Versorgung unserer Verbraucher sichern“, so Mehlich.

Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe im Ulmer Kammergebiet ist laut Handwerkskammer groß und der Bedarf an Nachwuchsfachkräften im Handwerk weiter hoch.

In diesem Ausbildungsjahr haben sich mehr Jugendliche für die Nahrungsmittelhandwerke interessiert (plus zehn Prozent zu Ende 2021); dazu gehört die Ausbildung zur Lebensmittelfachverkäuferin, Bäcker, Konditorin oder dem Verfahrenstechnologen in der Mühlen- und Getreidewirtschaft. Coronabedingt hatte es zuletzt weniger Bewerberinnen und Bewerber im Bereich Nahrungsmittel gegeben.

Nach wie vor ist das Interesse an holzverarbeitenden Gewerken – dazu zählen Zimmerer, Schreiner und Parkettleger – groß. In diesem Bereich ist 2022 ein Plus von 16 Prozent erzielt worden. Positiv haben sich in diesem Ausbildungsjahr auch die kaufmännischen Berufe entwickelt (plus zwölf Prozent).

Ebenfalls stabil ist das Interesse vieler Jugendlicher an Gewerken mit Fokus auf den Klimaschutz, also an „grünen“ Handwerksberufen. Dazu gehören beispielsweise Kfz-Mechatroniker, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder der Analagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik. In diesen Gewerken sind aber auch noch einige Lehrstellen unbesetzt.

Im Landkreis Biberach haben sich im aktuellen Ausbildungsjahr 355 junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Derzeit sind 88 Lehrstellen unbesetzt. Der Abiturientenanteil liegt bei 17 Prozent.

„Es muss unseren Betrieben gelingen, noch mehr Jugendliche von ihren Handwerken zu überzeugen, sie zu begeistern und zu faszinieren. Deshalb sind Berufsorientierung und Praktika so wichtig. Nur wenn junge Menschen einen Handwerksberuf ausprobieren, können sie entscheiden, ob eine Ausbildung das Richtige für sie ist“, sagt Thomas Jung, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ulm.