Regen läßt Molche und Frösche wandern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Blaustein - Am Amphibienschutzzaun an der L 1244 bei Markbronn war in den letzten Wochen viel los. Freiwillige Helfer von NABU, BUND und den umliegenden Orten fanden sich morgens und abends zum Schichtbetrieb ein, um Bergmolchen, Grasfröschen und Erdkröten über die Straße zu helfen. „Allein am Donnerstag haben wir am Zaun 298 Bergmolche aufgesammelt, dazu 6 Kröten und 37 Grasfrösche“, so Christine Hock vom NABU Ulm und BUND Blaustein. Sie organisiert nun schon im dritten Jahr einen Krötenschutzzaun im Arnegger Tal, der es hunderten von Amphibien ermöglicht, halbwegs sicher ihre Laichgewässer, die Markbronner Tümpel, zu erreichen.

Letztes Jahr wurden auf dieses Art und Weise 2192 Amphibien gerettet, darunter 1839 Bergmolche, 309 Grasfrösche und 42 Erdkröten. Die Zäune werden je nach Witterung noch bis Ende Mai stehen und betreut. Die Naturschützer bitten Autofahrer, entlang des Zaunes sehr langsam zu fahren. Hohe Geschwindigkeiten können die inneren Organe der Frösche zum Zerplatzen bringen, und sie verenden qualvoll.