Rechtsextreme „Identitäre Bewegung“ bekennt sich zu Schmierereien

Die rechtsextreme „Identitäre Bewegung“ hat sich über den Kurznachrichtendienst Twitter zu den Schmierereien an den Büros der Ulmer SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis, dem Wahlkreisbüro der Grünen sowie dem Parteibüro der Linken bekannt. „Aktivisten aus Ulm, Konstanz, Rottweil, Augsburg und Stuttgart machten kreativ und friedlich auf die geistigen Brandstifter in den Redaktionsstuben und im Establishment aufmerksam“, schreiben sie bei Twitter.

Die Büros sind am Wochenende mit Farbe beschmiert und mit rechtspopulistischen Parolen und Flugblättern beklebt worden. Die Spuren an den Tatorten deuteten bereits in Richtung der rechtsextremen „Identitären Bewegung“.

Offenbar handelte es sich dabei um eine konzertierte Aktion. Denn Unbekannte haben am Montagvormittag in Berlin das Redaktionsgebäude der Tageszeitung (taz), die SPD-Parteizentrale und das ARD-Hauptstadtstudio mit Plakaten gegen linke Gewalt beklebt. Der Staatsschutz ermittele wegen Hausfriedensbruchs und gegebenenfalls Körperverletzung. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Tatorten werde geprüft, teilte die Polizei mit.

Die „Identitäre Bewegung“ wird von den Sicherheitsbehörden als verfassungsfeindlich eingestuft und vom Verfassungsschutz beobachtet. Ihren Ursprung hat sie in Frankreich. In Deutschland trat sie 2012 erstmals als Facebook-Gruppe in Erscheinung. Die „Identitären“ sprechen sich gegen „Überfremdung, Massenzuwanderung und Islamisierung“ aus und richten sich vor allem an junge Menschen. Während sie anfangs im Internet aktiv waren, gehen sie inzwischen mit Aktionen auf die Straße.

Bisher noch unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende das Fenster des Büros der SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis beschmiert und mit Plakaten beklebt.