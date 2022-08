Rechte Plakataktion vor Synagoge: Der jüngste Täter ist erst 16

Anzeige gegen vier Männer, die Anfang Juni vor der Ulmer Synagoge mit zwei Bannern rechtsgerichtete Parolen verbreitet haben. Der jüngste ist erst 16 Jahre alt. Die anderen: 19, 22 und 23.

Zunächst war unklar, wer hinter der Banner-Aktion am 5. Juni vor der Ulmer Synagoge steckte. Der Tag dürfte nicht zufällig gewählt worden sein. Es handelte sich um den Jahrestag des Brandanschlags auf das jüdische Gotteshaus.

Zeugen jedenfalls hatten die Polizei verständigt. Noch bevor die Beamten eintrafen, flüchteten die vier Männer allerdings. Die Aufschrift ihrer Banner war zwar rechtsgerichtet, aber nicht strafbar, so die Polizei.

Im Netz kursierten kurz danach Fotos von der Aktion, die das Recherche-Netzwerk "Rechte Umtriebe Ulm" unter anderem bei Twitter veröffentlichte. Darauf zu sehen sind unter anderem vier teils vermummte Personen, das Banner sowie eine Fahne mit einer sogenannten "schwarzen Sonne" darauf, welche in der Neonazi-Szene als Ersatzsymbol für das Hakenkreuz genutzt wird.

Was auf den Bannern stand

Auf den zwei Bannern war damals zu lesen: "white lives matter/stop the white genocide". Das geht aus einer Antwort der baden-württembergischen Landesregierung von Juli dieses Jahres auf eine Anfrage des Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir hervor.

Jedoch hatten die Männer wohl auch einen mobilen Lautsprecher dabei. Aus diesem kam rechte Musik. Aufgrund des Musiktextes sah die Staatsanwaltschaft Ulm den Anfangsverdacht der Volksverhetzung als gegeben an.

In der Folge geriet ein 19-Jähriger aus Stuttgart in den Fokus der Behörden. Eine Durchsuchung wurde angeordnet, bei der die Polizei Beweismittel fand, darunter auch die beiden Banner der Aktion in Ulm. Die Polizei kam auch den anderen Tätern auf die Spur. Der 23-Jährige kommt aus München, der 22-Jährige aus dem Enzkreis und der 16-Jährige aus dem Kreis Ludwigsburg.

Der 19-Jährige war in den Vorjahren schon wegen ähnlicher Straftaten im Fokus der Behörden. Die anderen Drei waren bis zur Tat in Ulm polizeilich nicht aufgefallen. Kurz danach aber sei der 23-Jährige in München wegen eines mutmaßlich rechtsmotivierten Propagandadelikts mit der Polizei in Kontakt gekommen.

An jenem 5. Juni 2022 kam es nach Angaben der Landesregierung noch zu einer weiteren, rechts motivierten Aktion im Raum Ulm, die nach Erkenntnissen der Staatsschutz-Ermittler aber nicht im Zusammenhang mit dem Jahrestag des Brandanschlags stehen soll. 19 Aktivisten der Identitären Bewegung (IB) sollen auf Neu-Ulmer Seite der Donau-Bahnbrücke ein Banner gehisst und Pyrotechnik abgebrannt haben.

Zweite Aktion am selben Tag

Die Regierung wertet das als "Reaktion auf Veröffentlichungen und Aktionen des linken Spektrums". Das oben genannte Recherche-Netzwerk hatte von der IB genutzte Räumlichkeiten in der Ulmer Karlstraße enttarnt, woraufhin die Eigentümer sie loshaben wollten.

Nach Ansicht der Landesregierung stelle der Raum Ulm für die rechtsextremistische Szene in Baden-Württemberg insgesamt aber keinen Schwerpunkt dar.