Rechte Partei darf demonstrieren – aber nicht vor Moschee

Die rechtsextreme Partei „Bürgerbewegung pro Deutschland“ darf am Samstag in Ulm aufmarschieren. Das hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Donnerstag entschieden. Allerdings dürfen die Kundgebungen nicht, wie geplant, vor der Moschee in der Schillerstraße und vor dem Treff der Sozialistischen Jugend am Donauturm abgehalten werden. Stattdessen müssen die Parteifunktionäre auf zwei andere Plätze in der Schillerstraße ausweichen.

Wie berichtet, hatte die Stadt Ulm die Kundgebungen zunächst verboten. Sie begründete dies unter anderem mit Sicherheitsbedenken. Die gewählten Orte der Demonstrationen seien als gezielte Provokation zu verstehen. Deshalb könne es zu schweren Zusammenstößen mit Gegendemonstranten kommen. Das befürchten offenbar auch die Sicherheitsbehörden, die in den geplanten Kundgebungen „mehr Sprengstoff“ sehen als in der letztlich glimpflich verlaufenen NPD-Demo am Montag in Neu-Ulm.

„Pro Deutschland“ hat gegen das Verbot seiner Veranstaltungen Widerspruch eingelegt. Dieser hatte aber keine aufschiebende Wirkung, da die Stadt den sofortigen Vollzug angeordnet hat. Dagegen klagte die Partei vor dem Verwaltungsgericht – mit Erfolg. Das bedeutet, dass die Kundgebungen stattfinden dürfen, wenn auch an anderen Orten als beantragt. Eine schriftliche Begründung für seine Entscheidung lieferte das Gericht nicht mehr. Auf Nachfrage verwies Otto-Paul Bitzer, Pressereferent des Verwaltungsgerichts, aber auf das Versammlungsgrundrecht der Partei, das nur in Ausnahmefällen eingeschränkt werden dürfe.

Dass „Pro Deutschland“ sich nicht vor der Moschee versammeln darf, begründet das Gericht damit, dass der Zugang zu dem Gotteshaus jederzeit gewährleistet sein müsse. Der Platz vor dem Treff der Sozialistischen Jugend sei wegen einer Baustelle zu eng. Außerdem beginne dort ein Fahrradweg, weshalb die Partei nicht mit ihrem Auto dorthin fahren darf. Die erste Kundgebung der Rechtsextremen am Samstag ab 9.30 Uhr soll daher vor dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis stattfinden, die zweite ab 11.30 Uhr am südlichen Ende der Schillerstraße, gegenüber dem Donauschwäbischen Zentralmuseum. „Pro Deutschland“ hat signalisiert, dass es mit der Entscheidung des Gerichts leben kann. Ob die Stadt Ulm dagegen Beschwerde einlegt, war zunächst unklar.

Klar ist hingegen, dass der Aufmarsch für die Polizei eine Herausforderung werden könnte. „Pro Deutschland“ hat laut Stadt zwar lediglich „sechs bis 50 Teilnehmer“ angemeldet – die Zahl der Gegendemonstranten dürfte jedoch um ein vielfaches höher liegen. Das Ulmer Bündnis gegen Rechts hat bereits Aktionen angekündigt. „Wir wollen nicht nur protestieren, sondern setzen uns auch bewusst und vernehmlich für Integration und Toleranz ein“, sagte Petra Wassermann, Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau. (mru)