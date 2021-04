Reaktion der Ulmer Grünen: „Baerbock wäre exzellente Kanzlerin“

Der Bundesvorstand der Grünen hat Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin vorgeschlagen. Das finden die beiden Ulmer Grünen, Bundestagskandidat Marcel Emmerich und der neu gewählte Landtagsabgeordnete Michael Joukov-Schwelling, prima.

„Die richtige Person zur richtigen Zeit“

„Wir freuen uns auf den gemeinsamen Wahlkampf mit unserer ersten grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Sie ist die richtige Person zur richtigen Zeit, um die großen Herausforderungen mit einem modernen Führungsstil anzupacken“, so die beiden in einer Pressemitteilung am Montag. Mit Baerbock sollen die Weichen auf „konsequenten Klimaschutz, nachhaltige Innovationen und sozialen Zusammenhalt“ gestellt werden. Außerdem sei die Partei mit Annalena Baerbock an der Spitze und Robert Habeck an ihrer Seite im Spitzenduo „bestens aufgestellt“. Im Gegensatz zu anderen Parteien zeigten die Grünen, „wie so ein Prozess solidarisch und verantwortungsvoll ablaufen kann“. Mit diesem Politikstil wollten die Grünen ab Herbst auch die Bundesregierung anführen – „das ist gerade in Krisenzeiten so wichtig“, erklärt Emmerich.

„Zuversichtlich, dass sie es wird“

Zum Geschlecht von Annalena Baerbock stellt Michael Joukov-Schwelling weiter fest: „Annalena wurde nicht nominiert, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie eine exzellente Kanzlerin wäre, und wir sind zuversichtlich, dass sie es wird.“

Im Hintergrund laufen auf Landesebene derweil die Koalitionsgespräche, bei denen auch Grünen-Politiker aus Ulm mitwirken. Stadträtin Lena Schwelling verhandelt in den Arbeitsgruppen Digitalisierung sowie Haushalt und Finanzen mit. Marcel Emmerich ist Teil der Arbeitsgruppe Inneres, Justiz, Verfassung, und bringe als Innenexperte seine Kompetenz für Bürgerrechte, eine besser ausgestattete Polizei und Maßnahmen gegen Rechtsextremismus ein.

Stehen für „neuen und mutigen Aufbruch“

Gemeinsam lassen beiden wissen: „Wir freuen uns sehr, dass wir ganz konkret daran mitarbeiten dürfen, wie Baden-Württemberg auch in den nächsten fünf Jahren erfolgreich regiert wird. Wir stehen mit dem Klimaschutz, der Digitalisierung dem gesellschaftlichen Zusammenhalt vor großen Herausforderungen. Hierbei stehen wir für einen neuen und mutigen Aufbruch für Baden-Württemberg. Das wollen wir entschlossen anpacken.“