Ravensburger rocken Roxy

Der Eintritt ist frei, wenn an diesem Donnerstag, 16. Juli, ab 20 Uhr die Ravensburger Gruppe Dlia („Das Leben ist Art“) im Kultur-Biergarten (Roxy Sound-Garten) auf der Bühne steht. Der Biergarten ist ab 15 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Roxy statt.

Dlia (Foto) steht laut Mitteilung für „handgemachten deutschen Hiphop mit ehrlichen und positiven, aber auch kritischen Texten über persönliche Geschichten, soziale Ungerechtigkeit oder das Leben an sich“. Die sechs Musiker vereine vor allem eines: die Liebe zu Rap, Soul und Funk. Mit ihren Bands traten sie bereits beim Southside-Festival, dem Chiemsee Reggae Summer oder als Support der „Beginner“ auf. Die nächsten Konzerte im Sound-Garten: am Freitag, 17. Juli, spielen ab 20 Uhr Bum Batz („Summer in the City“, Eintritt frei), und am Samstag, 18. Juli, ab 20 Uhr stehen Rikas & Luke Noa auf der Bühne, am Sonntag folgt ab 19 Uhr das Suchtpotenzial-Wunschkontert Br. 6.