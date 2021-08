Raum für 750 Arbeitsplätze: Mega-Bürokomplex feiert Richtfest

Am Ulmer Safranberg gab es unlängst Grund zu feiern: Der Rohbau der bloom Offices, dem neuen Bürogebäude-Komplex an der Heidenheimer Straße, ist fertiggestellt. Bauherr Marc-Oliver Simon dankte allen Beteiligten: „Ein solches Tempo ist nur durch hervorragende Zusammenarbeit möglich. Schon bald bietet dieses Gebäude zukunftsorientierten Firmen in Ulm ein neues Zuhause.“

Baubürgermeister: „Gut gegliederter Baukörper“

Die Eröffnung ist für Frühjahr 2022 geplant. Stephan Sieber, CEO des Hauptmieters Transporeon, zeigte sich erfreut über den planmäßigen Baufortschritt: „bloom Offices wird für die Transporeon-Teams in Ulm ein Ort für Austausch, Innovation und Kreativität sein.“

Das Ulmer Großbauprojekt „Bloom Offices“ ist seiner Fertigstellung einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Der Rohbau wurde nun abgeschlossen. Die Eröffnung ist weiterhin für das Frühjahr 2022 geplant. Mit dem Gebäude entstehen rund 12.000 qm Bürofläche mit Raum für etwa 750 Arbeitsplätze.

Mit der Fertigstellung des sechsstöckigen Gebäudes entsteht auf Fuße des Safranbergs Raum für bis zu 750 Arbeitsplätze. Der Ulmer Baubürgermeister Tim von Winning schätzt vor allem die Entscheidung für die qualitätvolle Architektur: „Der gut gegliederte Baukörper wird einen selbstbewussten Eingang in unser neues, gemischtes Stadtquartier ,Safranberg‘ bilden. Mit seiner klaren und einprägsamen Architektursprache und der spannenden Nutzung wird er die Entwicklung im Neubaugebiet ergänzen und es sowohl inhaltlich als auch gestalterisch aufwerten.“

Zwei Drittel der insgesamt 11 300 Quadratmeter großen Büroflächen sind bereits an Transporeon vermietet. Verhandlungen über die noch zur Verfügung stehenden Flächen finden aktuell statt.

Fitnesslounge, E-Mobility-Hub, begrünte Dachgärten

Mit bloom Offices wollen die Bauherren Marc-Oliver Simon und Martin Mack „Raum für dynamische Unternehmen“ schaffen. „Wohlbefinden am Arbeitsplatz ist aus unserer Sicht eine Grundlage für den langfristigen Erfolg von Unternehmen. Das Gebäude soll zukunftsorientierten Firmen ein optimales Umfeld für gesundes Wachstum bieten“, so Mack.

Platz für „gesundes Wachstum“ mit lichtdurchfluteten Arbeitsbereichen, viel Grün, Dachterrassen und Fitnesslounge: Am Safranberg entstehen derzeit die bloom Offices. (Foto: bloom Offices)

Lichtdurchflutete Büro- und Konferenzräume, eine Fitnesslounge sowie große, begrünte Dachgärten und Terrassen sollen den Mietern eine zeitgemäße Arbeitsumgebung bieten. Zudem ist ein E-Mobility-Hub mit Ladestationen für Elektroautos und E-Bike-Verleih vorgesehen.

Gunter Czisch: „Neue Maßstäbe für modernes Arbeiten“

Nach dem Richtspruch sammelten sich die rund 50 Gäste vor den großen Stufen im Foyer. Bei den anschließenden Reden fand der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch lobende Worte: „Das innovative Konzept der bloom Offices setzt in Ulm neue Maßstäbe für modernes Arbeiten – mitten in der Stadt mit kurzen Wegen, viel Grün sowie der Verbindung von Arbeitsplätzen und Erholungsmöglichkeiten. Der Bau ist eine Investition in zukunftsweisendes Unternehmertum in der Stadt.“

Am Richtfest dankten Martin Mack (Mitte) und Marc-Oliver Simon (rechts), die Bauherren der bloom Offices, allen Beteiligten. Stephan Sieber, CEO des Hauptmieters Transporeon (links), überreichte einen Apfelbaum als Symbol für das erwartete Wachstum. (Foto: bloom Offices)

Die frei teilbaren Büroflächen ermöglichen den Mietern „maximale Flexibilität“ bei der Raumplanung. Sie eignen sich sowohl für Großraum- als auch für Einzelbüros oder lassen sich im Sinne von „New Work“ nach ganz neuen Konzepten belegen. Beispielsweise können Mieter über ein Meeting-Center einzelne Arbeitsplätze oder Konferenzräume zubuchen, um Spitzen in der Büroauslastung abzufangen.