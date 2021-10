Am Donaubad hat die Eissportsaison begonnen

Die Eislaufsaison in der Eissportanlage am Donaubad in Neu-Ulm ist eröffnet. Noch wird zunächst nur die Eishalle ihre Tore öffnen. Sobald die Witterungsverhältnisse passen (kalte Außentemperaturen), soll aber auch die Außenpiste in Betrieb genommen werden.

3G-Nachweis nötig

Aufgrund der aktuellen Verordnung der bayerischen Landesregierung kann ein Besuch der Eissportanlage aktuell nur mit 3G-Nachweis (getestet, genesen, geimpft) erfolgen. Beim Besuch der Eissportanlage muss in geschlossenen Räumen, also in der Halle, zudem Maske getragen werden. Beim Eislaufen auf den Eisflächen aber und in den Freibereichen kann diese dann abgenommen werden.

Um eine Infektionsketten-Nachverfolgung zu ermöglichen und die maximalen Besuchszahlengrenzen einhalten zu können, benötigen Kunden eine kostenlose Online-Reservierung unter www.reservierung.donaubad.de

Es gibt feste Laufzeiten

„Zu den Herbstferien hoffen wir, auch die Außenpiste in Betrieb nehmen zu können“, sagt Sabine Gauß, Geschäftsführerin der Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH.

Aufgrund der Beschränkungen durch die Pandemie gibt es feste Laufzeiten. Eislauf-Tarif Vormittag: 10 bis 13 Uhr; Eislauf-Tarif Tag: 14 bis 17 Uhr und Eislauf-Tarif Abend: 18 bis 21 Uhr. An Samstagen, Freitagen und zu Ferientagen ist am Abend bis 22 Uhr geöffnet.

Derzeit nur von Freitag bis Sonntag geöffnet

Alle Gäste müssen nach dem Ende jeder Laufzeit die Anlage verlassen, damit Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sowie auch die Eisaufbereitung erfolgen können.

In der Vorsaison ist nur von Freitag bis Sonntag geöffnet, mit Start der Hauptsaison erweitern sich dann die Öffnungstage auch auf Mittwoch und Donnerstag. Wegen des Trainings- und Wettkampfbetriebs der Eissportvereine wird es in der Vorsaison immer wieder zu wechselnden Öffnungszeiten kommen.

10er-Karten zum Aktionspreis

Die Preise bleiben reduziert. So zahlt ein Erwachsener für bis zu drei Stunde 4,50 Euro, für Ermäßigte gilt der Preis von 3,50 Euro, Kinder zahlen 2,50 Euro. Familienkarten gibt es für sechs Euro (Familie klein) und elf Euro (Familie groß). Der Verkauf von Dauerkarten ist nicht möglich, dafür gibt es 10er-Karten zum Aktionspreis (7 Mal bezahlen und dafür 10 mal Eislaufen).