Raubüberfall im Glacis: Drei Männer schlagen Opfer mit Fäusten ins Gesicht

Erst nachträglich angezeigt hat ein 60 Jahre alter Mann einen Raubüberfall in der Glacis-Anlage in Neu-Ulm. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, soll der 60-Jährige am Mittwoch, 31. Juli, von drei Männern im Bereich der Ringstraße/Allgäuer Ring zuerst bedroht und dann mit Faustschlägen ins Gesicht sowie den Oberkörper attackiert worden sein. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Demnach forderten die drei jungen Männer von dem Spaziergänger Geld mit den Worten „Money, Money“. Als der 60-Jährige sich weigerte Geld herauszugeben, wurde er von den Tätern attackiert. Passiert sein soll die Tat zur Mittagszeit.

Nachdem offensichtlich ein spazierengehendes Paar, das sich weiter weg befand, auf den Vorfall aufmerksam wurde und in Richtung der Täter „Polizei, Polizei“ riefen, beendeten sie den Angriff auf den 60-Jährigen und flohen ohne Beute zu Fuß in westliche Richtung.

Der 60-Jährige begab sich dann im Anschluss – ohne Kontakt zu den Zeugen zu haben – nach Hause. Erst nachdem der Arbeitgeber den 60-Jährigen aufgrund der vorgelegten Krankmeldung aufforderte, die Tat anzuzeigen, erschien das Opfer bei der Polizei.

Die Täter werden vom Geschädigten als zirka 20-jährige Männer mit südländischer Erscheinung, die sich untereinander in einer ihm nicht bekannten Sprache unterhielten, beschrieben.

Zeugen des Vorfalles, insbesondere das ältere Paar, welches die Rufe „Polizei, Polizei“ tätigte, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen.