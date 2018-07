Ratiopharm Ulm: Kartenverkauf für Eurocup startet

Der Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hatte Glück bei der Auslosung der Vorrunden-Gruppen des Eurocups: Mit Roter Stern Belgrad und Galatasaray Istanbul warten zwei attraktive Gegner, die anderen Mannschaften in Gruppe A sind Monaco, Brescia und Andorra. Das erste Heimspiel bestreiten die Ulmer am 10. Oktober gegen Galatasaray. Am Montag, 16. Juli, ab 12 Uhr, können sich die Zuschauer Karten für alle Vorrundenpartien sichern. Ulm bietet die Karten für alle fünf Heimspiele zum Preis von vier an. Qualifiziert sich der Bundesligist für die nächste Runde oder das Viertelfinale, verlängert sich das Saisonabo automatisch. Es gibt aber weiter 20 Prozent Rabatt im Vergleich zu den Tagestickets. Tickets für die Vorrunden-Heimspiele im Eurocup gibt es online unter www.shop.bbu01.com.