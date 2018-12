ratiopharm ulm kann sich mit Sieg in Brescia für Runde der besten 16 EuroCup-Teams qualifizieren

Wenn am Mittwoch um 20.30 Uhr der Sprungball im 5200 Zuschauer fassenden „Pala Leonessa“ erfolgt, konzentrieren sich die vergangenen drei EuroCup-Monate auf 40 Spielminuten. Verlässt ratiopharm ulm das Parkett in Brescia als Sieger, stehen die Ulmer hundertprozentig unter den 16 besten Mannschaften des 7DAYS EuroCup.

Eine andere Lesart macht für Head Coach Thorsten Leibenath vor dem so wichtigen Auswärtsspiel keinen Sinn. Um die Italiener, die sich Ende Oktober in Ulm als hartnäckiger Gegner präsentiert hatten, erneut zu schlagen, fordert Leibenath von seinem Team „noch einen Tick" mehr zu investieren. Kapitän Per Günther ist sich sicher, dass nach wettbewerbsübergreifenden vier Siegen in Folge das Ulmer Selbstbewusstsein groß genug ist, um die Drucksituation zu meistern. „Die Motivation überwiegt klar die Anspannung", so der 30-Jährige, der beobachtet hat, „dass wir uns als Mannschaft auf das Endspiel freuen und echt Bock drauf haben".In der Saison 2017/18 war Jared Cunningham der wohl begehrteste Free Agent des Münchner Meisterkaders. Der NBA-erfahrene Swing Man, der auf insgesamt 84 Einsätze in der amerikanischen Profiliga zurückblicken kann, hatte mit seinen spektakulären Offensiv-Aktionen und seiner beinharten Verteidigung das Interesse vieler Clubs geweckt. Doch ein Engagement in der NBA, wo der 27-Jährige zwischen 2012 und 2016 bei sechs Clubs unter Vertrag stand, zerschlug sich ebenso, wie ein Vertrag bei einem EuroLeagueisten. Dass der Hochtalentierte nun Ende November einen Vertrag in Brescia unterschrieb, untermauert die Ambitionen – und die wirtschaftlichen Möglichkeiten – des italienischen Halbfinalisten. Thorsten Leibenath und sein Team werden die Begegnung von Galatasaray Istanbul gegen die bereits qualifizierten Belgrader genau im Blick haben. Zwar hat das um 18 Uhr beginnende Spiel sportlich keine Relevanz mehr – da Istanbul sich nicht mehr qualifizieren kann – eine Niederlage der Türken könnte für ratiopharm ulm allerdings von Bedeutung sein: Verliert „Gala", reicht den Ulmern in Brescia auch eine Niederlage mit einem Punkt Differenz bzw. das Erreichen der Over Time. In beiden Fällen – auch wenn Ulm die Verlängerung verliert – hätten sich Leibenath & Co. für die Top16 qualifiziert.