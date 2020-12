Ratiopharm bleibt Basketballern treu

Das israelische Pharmaunternehmen Teva mit der Ulmer Arzneimittelmarke Ratiopharm bleibt weitere fünf Jahre Hauptsponsor und Namenspartner der Ulmer Basketballer.

Profisport ohne zahlungskräftige Sponsoren ist undenkbar. Wie eine jüngst veröffentlichte Werbeträgeranalyse ergab, ist das Interesse am Basketball in den vergangenen Jahren etwas gestiegen. Gerade in der Region Ulm/Neu-Ulm. Ein Zeichen dafür ist, dass die Neu-Ulmer Arena bei Bundesliga-Spielen von Ratiopharm Ulm vor der Corona-Pandemie seit Jahren mit wenigen Ausnahmen ausverkauft war. Dies und die Erfolge des Vereins honoriert das Unternehmen Teva-Ratiopharm als Hauptsponsor und verlängerte sein schon 20 Jahre währendes Engagement um weitere fünf Jahre bis 2025. Mit welcher Summe das Unternehmen die Korbjäger unterstützt, wurde nicht verraten, den Worten von Ratiopharm-Geschäftsführer und Basketball-Fan Andreas Burkhardt war aber zu entnehmen, dass die Zuwendungen erhöht wurden: „Wir haben der positiven Entwicklung des Vereins Rechnung getragen.“

„Die Verlängerung des Partnervertrags um fünf Jahre gibt dem Klub viel Planungssicherheit“, sagte Andreas Oettel, der für die Finanzen zuständige Geschäftsführer der Ulmer Basketballer. „Uns fällt eine Last von den Schultern. In Anbetracht der momentanen Wirtschaftslage und dessen, dass wir die Spiele gerade ohne Zuschauer austragen müssen, ist dies für uns ein Riesenzeichen, weiter Gas zu geben und die Entwicklung des Vereins weiter voranzutreiben.“ Das Bekenntnis vonseiten des Partners sei vor allem ein positives Signal für die mittelfristige Situation des Klubs. „Die derzeitige Situation ist weiterhin enorm herausfordernd.“

Christoph Stoller, Teva-Generalmanager für Deutschland und Österreich, betonte: „Auch in schweren Zeiten muss man zusammenhalten. Deshalb senden wir ein starkes und positives Signal. Man kann im Sport nur erfolgreich sein, wenn man langfristig denken und planen kann. Wir haben auch unter unseren Mitarbeitern Hardcore-Fans. Das Gemeinschaftsgefühl ist auch wichtig für die Innenwirkung.“ Der Hauptsponsor ist seit Gründung des Vereins BBU01 im Jahr 2001 an Bord. Seit dem Aufstieg 2006 spielt Ratiopharm Ulm ununterbrochen in der Bundesliga und nahm bisher neun Mal an den Play-offs teil.

Darüber hinaus gab die Betreibergesellschaft der Arena Ulm/Neu-Ulm am Mittwoch bekannt, dass die Ratiopharm-Arena ihren Namen über die Saison 2020/21 hinaus beibehalten wird; Teva verlängerte sein Namenssponsorig für die Halle, die nicht nur Spielstätte des Basketball-Bundesliga ist, sondern auch viele weitere Veranstaltungen wie Konzerte beherbergt, für weitere drei Jahre.