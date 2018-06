Raserin auf der B 30 winkt ein Fahrverbot

Bußgelder und Punkte erhalten einige Autofahrer, die am Montag auf der Bundesstraße 30 zwischen Ulm und Laupheim bei Verkehrsverstößen ertappt worden sind. Polizeibeamte in einem neutral lackierten Videomessfahrzeug filmten Geschwindigkeitsüberschreitungen, Fahrer die mit dem Handy am Ohr telefonierten und Verkehrsteilnehmer, die zu dicht auf vorausfahrende Autos auffuhren. Ein Fahrverbot, Punkte und eine hohe Geldbuße winken einer 33-jährigen Frau aus dem Alb-Donau-Kreis, die mit ihrem Fahrzeug auf Ulmer Gemarkung die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 40 km/h überschritten hatte.