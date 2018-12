Randalierer schnell ermittelt

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in einem Lieferservice in der Memminger Straße in Vöhringen nach Ladenschluss randaliert.

Ein zunächst unbekannter Täter schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte. Dort wütete er weiter und beschädigte diverses Inventar. Noch in der Nacht wurde der Pächter auf den Schaden aufmerksam und verständigte die Polizei. Ein Einbruch konnte schnell ausgeschlossen werden. Der Pächter hatte am Vorabend Streit mit einem Angestellten. Die polizeiliche Überprüfung eines jungen Mannes führte schnell zur Klärung des Vorfalls. Der Mann bestritt auf Vorhalt durch die Beamten zwar die Tat, allerdings gilt er aufgrund der gesicherten Spuren an der Tatörtlichkeit als Randalierer. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zudem wird er für den entstandenen Schaden von etwa 3500 Euro aufkommen müssen.