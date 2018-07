Randalierer landet in Gefängniszelle

Weil er den Anordnungen der Polizei keine Folge geleistet hat, musste am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein 41-Jähriger in Gewahrsam genommen werden. Die 42-jährige Ehefrau hatte die Beamten verständigt, nachdem ihr Ehemann betrunken nach Hause kam und dort randalierte. Dabei gingen auch Teile der Wohnzimmereinrichtung zu Bruch. Die Polizeibeamten erteilten dem Randalierer einen Platzverweis, dem er keine Folge leistete. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, ordneten die Polizeibeamten daraufhin einen Gewahrsam an. Sie mussten ihn mit unmittelbarem Zwang durchsetzen, weil der 41-Jährige nicht bereit war, freiwillig mitzugehen. Die Kosten für den Polizeieinsatz und den Gewahrsam trägt der Randalierer.